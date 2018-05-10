Проверка соблюдения требований миграционного законодательства

Прокуратурой Южного административного округа города Москвы с привлечением сотрудников отдела по вопросам миграции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, Росгвардии, в марте 2018 года проведена проверка соблюдения требований миграционного законодательства ООО «Бизнес и Право» (гостиница SunFlower Парк), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д.11.

Проверкой установлено, что ООО «Клинаэро» на основании договора предоставляет ООО «Бизнес и Право» услуги по уборке помещений гостиницы, погрузочных и разгрузочных работ, мойке посуды, обслуживанию кухни и общественных зон.

В ходе проверки были выявлены граждане Республики Узбекистан , которые осуществляли трудовую деятельность в качестве посудомойщицы и официантки не имея документов разрешающих осуществление ею трудовой деятельности в г. Москве. Гражданки Республики Узбекистан были приняты на работу без разрешительных документов и определены на объект менеджером ООО «Клинаэро».

Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации в порядке и на условиях, которые установлены ч.4 ст.13 Федеральным законом №115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», то есть при наличии разрешения на работу. Работодатели или заказчики работ (услуг) вправе привлекать и использовать для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, при наличии у иностранного гражданина разрешения на работу.

Прокурором Южного административного округа г. Москвы 29.03.2018 за привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у этого иностранного гражданина разрешения на работу в отношении ООО «Клинаэро», и должностного лица ООО«Клинаэро» возбуждено четыре дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения административных дел отделом по вопросам миграции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве 11.04.2018 ООО «Клинаэро», и должностное лицо признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного штрафа на общую сумму в размере 870 тысяч рублей.

Прокурор ЮАО г. Москвы

Кукса И. Н.