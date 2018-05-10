В трех муниципалитетах Ямала риск подтопления наиболее высок. Но всё предусмотрено

На Ямале три муниципалитета наиболее подвержены подтоплению во время весеннего паводка.

Это город Тарко-Сале и посёлок Уренгой Пуровского района, а также село Овгорт Шурышкарского района. Об этом сегодня, 10 мая, заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций, организации надзорной деятельности департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Андрей Мальчевский сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО.

«Сейчас в этих районах все готово к встрече паводка и проводятся необходимые мероприятия, чтобы снизить риск возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций и происшествий. На критический случай развития паводковой ситуации мы планируем проведение взрывных работ, которые будут направлены на разрушение ледовых заторов — это самый опасный источник подтоплений и затоплений», — пояснил он.

В округе к подготовке к противопаводковым мероприятиям приступили с начала года. План утвержден правительством автономного округа и направлен во все муниципалитеты и профильные ведомства для выполнения превентивных мер по предупреждению чрезвычайных происшествий на водных объектах.