В трех муниципалитетах Ямала риск подтопления наиболее высок. Но всё предусмотрено 

На Ямале три муниципалитета наиболее подвержены подтоплению во время весеннего паводка.
Это город Тарко-Сале и посёлок Уренгой Пуровского района, а также село Овгорт Шурышкарского района. Об этом сегодня, 10 мая, заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций, организации надзорной деятельности департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Андрей Мальчевский сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО.
«Сейчас в этих районах все готово к встрече паводка и проводятся необходимые мероприятия, чтобы снизить риск возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций и происшествий. На критический случай развития паводковой ситуации мы планируем проведение взрывных работ, которые будут направлены на разрушение ледовых заторов — это самый опасный источник подтоплений и затоплений», — пояснил он.
В округе к подготовке к противопаводковым мероприятиям приступили с начала года. План утвержден правительством автономного округа и направлен во все муниципалитеты и профильные ведомства для выполнения превентивных мер по предупреждению чрезвычайных происшествий на водных объектах.
«Мы ожидали паводок со второй декады мая, но сроки сдвигаются. На реке Обь ледоход не дошел еще до Ханты-Мансийского автономного округа, поэтому он будет чуть позже, чем обычно. В прошлом году 13 мая голова ледохода пересекла территорию ЯНАО», — сказал Андрей Мальчевский.