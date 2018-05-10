Ещё
В трех муниципалитетах Ямала риск подтопления наиболее высок. Но всё предусмотрено
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В трех муниципалитетах Ямала риск подтопления наиболее высок. Но всё предусмотрено 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале три муниципалитета наиболее подвержены подтоплению во время весеннего паводка.
Это город Тарко-Сале и посёлок Уренгой Пуровского района, а также село Овгорт Шурышкарского района. Об этом сегодня, 10 мая, заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций, организации надзорной деятельности департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Андрей Мальчевский сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО.
«Сейчас в этих районах все готово к встрече паводка и проводятся необходимые мероприятия, чтобы снизить риск возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций и происшествий. На критический случай развития паводковой ситуации мы планируем проведение взрывных работ, которые будут направлены на разрушение ледовых заторов — это самый опасный источник подтоплений и затоплений», — пояснил он.
В округе к подготовке к противопаводковым мероприятиям приступили с начала года. План утвержден правительством автономного округа и направлен во все муниципалитеты и профильные ведомства для выполнения превентивных мер по предупреждению чрезвычайных происшествий на водных объектах.
«Мы ожидали паводок со второй декады мая, но сроки сдвигаются. На реке Обь ледоход не дошел еще до Ханты-Мансийского автономного округа, поэтому он будет чуть позже, чем обычно. В прошлом году 13 мая голова ледохода пересекла территорию ЯНАО», — сказал Андрей Мальчевский.
ИА Север-Пресс: последние новости
Скидки до 40 процентов. Почта России объявила весеннюю декаду подписки Сегодня – День Победы! Ямальская делегация работает на экономическом саммите «Россия – Исламский мир»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение573
Клейменов больше не будет вести программу «Время»39
У Задорнова нашли второе завещание10
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1364
«Зашел в класс и начал стрелять»116
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение