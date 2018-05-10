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Более 5 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Шатуре
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Более 5 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Шатуре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В акции «Бессмертный полк» в Шатуре приняли участие более 5 тысяч человек, сообщил корреспондент «360».
В годы Великой Отечественной из городского округа Шатура ушли защищать Родину почти 34 тысячи человек, треть из них погибла на фронте.
Праздничная колонна, которую возглавляет «Бессмертный полк», прошла от памятника «
Воинам-шатурянам, погибшим в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.
" по проспекту Ильича, улице Школьная, Спортивная до сквера «Олимпийский», где состоялся митинг и концерт. Здесь также развернули интерактивные игровые площадки, выставку рисунков «Я хочу, чтобы не было больше войны!», полевую почту «Дети мира — детям войны».
Волонтеры Победы совместно с благотворительным фондом «Память Поколений» провели акцию «Красная гвоздика». Жители могли пожертвовать любую сумму и получить значок в форме красной гвоздики. Все собранные средства пойдут на помощь ветеранам городского округа Шатура, их осталось всего 36 человек.
9 мая в Шатуре началось с велопробега. Он стартовал от памятника маршалу авиации Ивану Ивановичу Борзову. Инициатором велопробега является Анатолий Туркин — самый опытный из участников. В свои 77 лет Анатолий Сергеевич полон спортивного азарта и не пропустил ни одного велопробега. Впервые он организовал массовый старт в  годовщину Победы. Преодоленные 30 километра каждый год он проезжает в память об отце. Сергей Васильевич Туркин был призван на фронт в 1941 году, погиб в Латвии в  День Победы в Шатуре совпал с открытием летнего сезона в парке, для жителей подготовили праздничную программу, в том числе квест, ретроплощадки и  мастер-классы
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