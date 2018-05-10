Более 5 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Шатуре

В акции «Бессмертный полк» в Шатуре приняли участие более 5 тысяч человек, сообщил корреспондент «360».

В годы Великой Отечественной из городского округа Шатура ушли защищать Родину почти 34 тысячи человек, треть из них погибла на фронте.

Праздничная колонна, которую возглавляет «Бессмертный полк», прошла от памятника «

Воинам-шатурянам, погибшим в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.

" по проспекту Ильича, улице Школьная, Спортивная до сквера «Олимпийский», где состоялся митинг и концерт. Здесь также развернули интерактивные игровые площадки, выставку рисунков «Я хочу, чтобы не было больше войны!», полевую почту «Дети мира — детям войны».

Волонтеры Победы совместно с благотворительным фондом «Память Поколений» провели акцию «Красная гвоздика». Жители могли пожертвовать любую сумму и получить значок в форме красной гвоздики. Все собранные средства пойдут на помощь ветеранам городского округа Шатура, их осталось всего 36 человек.