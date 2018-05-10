Часть Костромы останется без горячей воды из-за опрессовки (СПИСОК ДОМОВ)

Костроме завершился отопительный сезон, и пришло время проверить сети на наличие неполадок, сообщает городская администрация.

Опрессовка будет проходить в несколько этапов. Для некоторых потребителей ТЭЦ-2 она начнётся с 00:00 14 мая и продлится до 20:00 20 мая. У горожан не будет горячей воды.

Гидравлические испытания на сетях в микрорайонах Давыдовских, Октябрьском, Юбилейном пройдут с 18 по 24 июня, на сетях ТЭЦ-1 — с 21 по 27 мая и с 16 по 22 июля.

Сети от котельных «Городские сети» проверят в соответствии с установленным графиком.

Потребители ТЭЦ-2, у которых не будет горячей воды с 14 по 20 мая 2018 года. Нажимайте ctrl+F и введите свой адрес, чтобы понять, есть ли ваш дом в списке.

8 Марта, 54 8 Марта, 60 Березовая роща, 10а Березовая роща, 12а Березовая роща, 14 Березовая роща, 14а Березовая роща, 5 Березовая роща, 7 Березовая роща, 8 Березовая роща, 8а Боевая 1-ая, 4а Боевая, 43/87 Боевая,45 Боевая,45а Боевая,49 Войкова, 29 Войкова, 31 Войкова, 31а Войкова, 33 Войкова, 34 Войкова, 35 Войкова, 40 Войкова, 41 Войкова, 41а Войкова, 6а Волжская, 16 Волжская, 18 Волжская, 20 Волжская2-ая, 15a Воскресенский пер, 19а (Музейный пер.)

Гагарина, 21а Гагарина, 23 Галичская, 85 Галичская,102а

Дёминская, 8 Димитрова, 1 Димитрова, 10 Димитрова, 12 Димитрова, 14 общежитие

Димитрова, 14а Димитрова, 16 общежитие

Димитрова, 18 общежитие

Димитрова, 2 Димитрова, 3 Димитрова, 4 Димитрова, 8 Долматова, 29 Кинешемское шоссе, 10 Кинешемское шоссе, 10а Кинешемское шоссе, 12 Кинешемское шоссе, 14 Кинешемское шоссе, 15 Кинешемское шоссе, 16 Кинешемское шоссе, 18 Кинешемское шоссе, 20а Кинешемское шоссе, 22 Кинешемское шоссе, 24 Кинешемское шоссе, 27 Кинешемское шоссе, 28 Кинешемское шоссе, 29 Кинешемское шоссе, 30 Кинешемское шоссе, 31 Кинешемское шоссе, 32 Кинешемское шоссе, 4 общежитие

Кинешемское шоссе, 6 б Кинешемское шоссе, 8 Кинешемское шоссе, 8а Кузнецкая, 10 Кузнецкая, 15 Лагерная, 136 Лагерная, 28 Лагерная, 34а Мира проспект, 108 Мира проспект, 128 Мира проспект, 130 Мира проспект, 132 Мира проспект, 132а

Мира проспект, 159а

Мира проспект, 64 Мира проспект, 90 Мира проспект, 92 Мира проспект, 94 проспект Мира, 122 Мясницкая, 106 Мясницкая, 108 Мясницкая, 110 Мясницкая, 23 Мясницкая, 25 Мясницкая, 28 Мясницкая, 35 Мясницкая, 44 Мясницкая, 46 Мясницкая, 51 Мясницкая, 54 Мясницкая, 56 Мясницкая, 62 Наты Бабушкиной, 14 Наты Бабушкиной, 16 Наты Бабушкиной, 4 Наты Бабушкиной, 6 Никитская, 100 Никитская, 102 Никитская, 102а

Никитская, 102б

Никитская, 104 Никитская, 106 Никитская, 108 Никитская, 10а Никитская, 110 Никитская, 112 Никитская, 116 Никитская, 118 Никитская, 118а

Никитская, 120 Никитская, 124 Никитская, 126 Никитская, 128 Никитская, 132 Никитская, 134 Никитская, 134а

Никитская, 138 Никитская, 140 Никитская, 142 Никитская, 15 (ж/д и встроенные помещения)

Никитская, 28 Никитская, 49 Никитская, 51 Никитская, 52 Никитская, 53 Никитская, 54 корп. 1 Никитская, 54 корп. 2 Никитская, 54 корп. З Никитская, 55 Никитская, 56 Никитская, 57 Никитская, 58 Никитская, 60 Никитская, 60а Никитская, 62 Никитская, 626 Никитская, 62а ООО «УК Юбилейный 2007 офисы Никитская, 114 ООО „УК Юбилейный 2007“ лестн.кл + офисы Берёзовая, роща 9 Пастуховская, 18 Пастуховская, 20 Петрковский б-р, 14 Петрковский б-р, 20 Петрковский б-р, 3 Привокзальная, 12а Привокзальная, 14а Привокзальная, 8а Свердлова, 101 Свердлова, 123 Свердлова, 125 Свердлова, 125а

Свердлова, 127 Свердлова, 74 Свердлова, 75 Свердлова, 75а Свердлова, 77 (a)

Свердлова, 78 Свердлова, 80 Свердлова, 82 Свердлова, 83 Свердлова, 88 Свердлова, 99 Свердлова,46 Свердлова,46а Свердлова,48 Северной Правды, 31 Северной Правды, 29 Северной Правды, 32 общежитие

Северной Правды, 33 Северной Правды, 33а пристройка

Северной Правды, 35 Северной Правды, 43/25 Скворцова, 5 Скворцова, 7 Скворцова, 9 Смирнова, 1 Советская, 79/73 Советская,121/5 Советская, 101 Советская, 103а

Советская, 103б

Советская, 103в

Советская, 105 Советская, 109 Советская, 109а

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Советская, 29а Советская, 33а Советская, 39 Советская, 41б Советская, 51а Советская, 51г Советская, 55а Советская, 59 Советская, 91 Советская, 96а Советская, 97 Советская, ЗЗг только лестн. клетки

Сусанина, 23 Сусанина, 25 Сусанина, 27 Сусанина, 29 Сусанина, 30 Сусанина, 31 Сусанина, 32а Сусанина, 33 Сусанина, 48/76 Сусанина, 54/17 Сусанина,37 Сусанина,41 Титова, 1 Титова, 11 Титова, 13 Титова, 18 Титова, 1а Титова, 2 Титова, 20 Титова, 3 Титова, 4 Титова, 6 Титова, 9 Энгельса, 15 Энгельса, 34 Ю. Смирнова, 24 Ю. Смирнова, 47