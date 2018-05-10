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Часть Костромы останется без горячей воды из-за опрессовки (СПИСОК ДОМОВ)
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Часть Костромы останется без горячей воды из-за опрессовки (СПИСОК ДОМОВ) 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме завершился отопительный сезон, и пришло время проверить сети на наличие неполадок, сообщает городская администрация.
Опрессовка будет проходить в несколько этапов. Для некоторых потребителей ТЭЦ-2 она начнётся с 00:00 14 мая и продлится до 20:00 20 мая. У горожан не будет горячей воды.
Гидравлические испытания на сетях в микрорайонах Давыдовских, Октябрьском, Юбилейном пройдут с 18 по 24 июня, на сетях ТЭЦ-1 — с 21 по 27 мая и с 16 по 22 июля.
Сети от котельных «Городские сети» проверят в соответствии с установленным графиком.
Потребители ТЭЦ-2, у которых не будет горячей воды с 14 по 20 мая 2018 года. Нажимайте ctrl+F и введите свой адрес, чтобы понять, есть ли ваш дом в списке.
8 Марта, 54  8 Марта, 60  Березовая роща, 10а  Березовая роща, 12а  Березовая роща, 14  Березовая роща, 14а  Березовая роща, 5  Березовая роща, 7  Березовая роща, 8  Березовая роща, 8а  Боевая 1-ая, 4а  Боевая, 43/87  Боевая,45  Боевая,45а  Боевая,49  Войкова, 29  Войкова, 31  Войкова, 31а  Войкова, 33  Войкова, 34  Войкова, 35  Войкова, 40  Войкова, 41  Войкова, 41а  Войкова, 6а  Волжская, 16  Волжская, 18  Волжская, 20  Волжская2-ая, 15a  Воскресенский пер, 19а (Музейный пер.)
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Димитрова, 14а  Димитрова, 16 общежитие
Димитрова, 18 общежитие
Димитрова, 2  Димитрова, 3  Димитрова, 4  Димитрова, 8  Долматова, 29  Кинешемское шоссе, 10  Кинешемское шоссе, 10а  Кинешемское шоссе, 12  Кинешемское шоссе, 14  Кинешемское шоссе, 15  Кинешемское шоссе, 16  Кинешемское шоссе, 18  Кинешемское шоссе, 20а  Кинешемское шоссе, 22  Кинешемское шоссе, 24  Кинешемское шоссе, 27  Кинешемское шоссе, 28  Кинешемское шоссе, 29  Кинешемское шоссе, 30  Кинешемское шоссе, 31  Кинешемское шоссе, 32  Кинешемское шоссе, 4 общежитие
Кинешемское шоссе, 6 б  Кинешемское шоссе, 8  Кинешемское шоссе, 8а  Кузнецкая, 10  Кузнецкая, 15  Лагерная, 136  Лагерная, 28  Лагерная, 34а  Мира проспект, 108  Мира проспект, 128  Мира проспект, 130  Мира проспект, 132  Мира проспект, 132а
Мира проспект, 159а
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Никитская, 102б
Никитская, 104  Никитская, 106  Никитская, 108  Никитская, 10а  Никитская, 110  Никитская, 112  Никитская, 116  Никитская, 118  Никитская, 118а
Никитская, 120  Никитская, 124  Никитская, 126  Никитская, 128  Никитская, 132  Никитская, 134  Никитская, 134а
Никитская, 138  Никитская, 140  Никитская, 142  Никитская, 15 (ж/д и встроенные помещения)
Никитская, 28  Никитская, 49  Никитская, 51  Никитская, 52  Никитская, 53  Никитская, 54 корп. 1  Никитская, 54 корп. 2  Никитская, 54 корп. З  Никитская, 55  Никитская, 56  Никитская, 57  Никитская, 58  Никитская, 60  Никитская, 60а  Никитская, 62  Никитская, 626  Никитская, 62а  ООО «УК Юбилейный 2007 офисы Никитская, 114  ООО „УК Юбилейный 2007“ лестн.кл + офисы Берёзовая, роща 9  Пастуховская, 18  Пастуховская, 20  Петрковский б-р, 14  Петрковский б-р, 20  Петрковский б-р, 3  Привокзальная, 12а  Привокзальная, 14а  Привокзальная, 8а  Свердлова, 101  Свердлова, 123  Свердлова, 125  Свердлова, 125а
Свердлова, 127  Свердлова, 74  Свердлова, 75  Свердлова, 75а  Свердлова, 77 (a)
Свердлова, 78  Свердлова, 80  Свердлова, 82  Свердлова, 83  Свердлова, 88  Свердлова, 99  Свердлова,46  Свердлова,46а  Свердлова,48  Северной Правды, 31  Северной Правды, 29  Северной Правды, 32 общежитие
Северной Правды, 33  Северной Правды, 33а пристройка
Северной Правды, 35  Северной Правды, 43/25  Скворцова, 5  Скворцова, 7  Скворцова, 9  Смирнова, 1  Советская, 79/73  Советская,121/5  Советская, 101  Советская, 103а
Советская, 103б
Советская, 103в
Советская, 105  Советская, 109  Советская, 109а
Советская, 111  Советская, 111а
Советская, 111б
Советская, 113  Советская, 113а
Советская, 115а
Советская, 117  Советская, 119  Советская, 123  Советская, 129  Советская, 131  Советская, 136  Советская, 138  Советская, 140  Советская, 142  Советская, 144а
Советская, 29а  Советская, 33а  Советская, 39  Советская, 41б  Советская, 51а  Советская, 51г  Советская, 55а  Советская, 59  Советская, 91  Советская, 96а  Советская, 97  Советская, ЗЗг только лестн. клетки
Сусанина, 23  Сусанина, 25  Сусанина, 27  Сусанина, 29  Сусанина, 30  Сусанина, 31  Сусанина, 32а  Сусанина, 33  Сусанина, 48/76  Сусанина, 54/17  Сусанина,37  Сусанина,41  Титова, 1  Титова, 11  Титова, 13  Титова, 18  Титова, 1а  Титова, 2  Титова, 20  Титова, 3  Титова, 4  Титова, 6  Титова, 9  Энгельса, 15  Энгельса, 34  Ю. Смирнова, 24  Ю. Смирнова, 47
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