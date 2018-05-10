За год удовлетворено более 650 обращений ветеранов ВОВ из Самарской области

882 обращения от ветеранов Великой Отечественной войны приняли муниципалитеты региона с 1 января 2017 года. Удовлетворено 656 просьб и пожеланий — это 75% от общего числа. Работу по ревизии всех обращений, поступивших от ветеранов, поручил провести глава региона Дмитрий Азаров . Соответствующее указание прозвучало в конце апреля на совещании по подготовке к празднованию Дня Победы. Поручение исполнено в срок. Выявлено 220 обращений, которые пока не удовлетворены, но работа по ним ведётся. Чаще всего поступают просьбы об оказании медицинских услуг, ремонте жилых помещений, благоустройстве дворов, предоставлении квартир и земельных участков. По количеству обращений лидируют Самара Тольятти . Однако в областном центре проблемы ветеранов решаются эффективнее, чем в Автограде — 85% против 57%.

Новокуйбышевск — процент решенных вопросов — 16, Большая Черниговка — 21, Исаклинский — 12,5. Требуется обратить на это внимание", призвал врио руководителя администрации губернатора Самарской области — руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин

"Коллеги! Вот эти обращения — абсолютный приоритет. Если мы слово даём защитникам Отечества, то должны свято его выполнять. У каждого из вас эти обращения — на отдельном реестре! И ежеквартальное подведение итогов по ним — в муниципалитетах! Если есть вопросы масштабные, приходите", — подытожил глава региона Дмитрий Азаров.