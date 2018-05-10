Нелегальный дистрибьютор обязан вернуть деньги за товар

Организация-покупатель подала иск к фирме-поставщику с требованием о взыскании 983 тыс. рублей. Эту сумму организация заплатила за продукцию с товарным знаком, но затем оказалось, что права на данный знак у фирмы отсутствовали.

Суды удовлетворили исковые требования в полном объеме, установив следующее.

При заключении договора поставки фирма выдала организации сертификат генерального дистрибьютора. Из него следовало, что организация получает право распространять (продавать) данную продукцию другим компаниям. Что она и сделала — продала приобретенные товары трем компаниям.

Затем правообладатель товарного знака обратился к организации с претензией: указал, что у фирмы прав на использование и продажу данной продукции с использованием товарных знаков не имелось. Поэтому товар нужно вернуть.

Организация истребовала продукцию у трех компаний и поместила ее на склад. После чего уведомила фирму об одностороннем расторжении договора, сообщила адрес склада, где забрать товары, и потребовала вернуть уплаченные за него 983 тыс. рублей.

Исходя из этих обстоятельств суды на основании основании ст. 431.2 кодекса обязали фирму-поставщика вернуть сумму.

В данной сравнительно новой статье сказано, что та сторона, которая при заключении договора дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения и исполнения договора (в том числе, о наличии необходимых лицензий и разрешений), а затем оказалось, что эти заверения недостоверны, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненные этим фактом убытки.

Компания имела права добросовестно полагаться на заверение относительно наличия у фирмы прав на использование товарного знака и заведомую известность для нее условий для использования данного знака только правообладателем либо лицом, которому права переданы по лицензионному договору.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 11.04.2018 № Ф05-3664/2018

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