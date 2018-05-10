Россети на ПМЭФ проведут дискуссию о цифровой трансформации электроэнергетики в России

В ходе дискуссии, которая состоится 26 мая, участники обсудят конкретные шаги по цифровой трансформации и основные этапы построения цифровой сети, поделятся опытом внедрения пилотных проектов, расскажут об основных вызовах, стоящих перед отраслью. Площадка будет работать все дни проведения форума для всех категорий участников.

"Цифровизация сети — это не дань моде, а вызов сегодняшнего дня и реакция на текущие и перспективные требования потребителей", — отметили в «Россетях». Здесь убеждены, что информационные технологии, новые технологические возможности и развитие отечественного производства, использование альтернативных источников энергии в скором времени неизбежно приведут к тектоническим сдвигам и к изменению технологического уклада отрасли в целом.

Компания «Россети» представила стратегию развития «цифрового» электросетевого комплекса в России до 2030 года на прошедшем в феврале 2018 года Российском инвестиционном форуме.

О зоне презентаций

Зона презентаций ПМЭФ при поддержке EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) — это платформа для демонстрации практических решений, направленных на улучшение экономической ситуации и инвестиционного климата в стране. Традиционно здесь проходят десятки деловых мероприятий. В 2017 году на площадке были продемонстрированы инвестиционные возможности многих российских регионов.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ-2018. Кроме того, агентство является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY и КСИИ.