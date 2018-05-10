Москвич лишился отдыха в Эмиратах из‑за неоплаченных штрафов на 350 тыс. рублей

Жителю Москвы не разрешили вылететь на отдых в Дубай из-за накопившихся неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, сумма долга составила около 350 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Федеральной службы судебных приставов.

Гражданин регулярно нарушал правила дорожного движения и парковки автомобиля, но не считал необходимым оплачивать выписанные за это штрафы. Сводное исполнительное производства в отношении должника находится в межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов №2 УФССП России по Москве. Общая задолженность по нему составляет почти 350 тысяч рублей, а исполнительский сбор превышает 70 тысяч рублей.

«Судебный пристав-исполнитель на основании решения суда вынес в отношении гражданина постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Вскоре после этого должник решил отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах . Однако его радужным надеждам не суждено было сбыться. В аэропорту гражданину было отказано в выезде на основании статьи 15 федерального закона №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», — отмечается в сообщении.

В первый после праздников рабочий день должник прибыл в отдел судебных приставов с квитанцией о частичной оплате штрафов, там ему вручили квитанцию на оплату недостающих штрафов и исполнительского сбора. После оплаты ограничение на выезд будет отменено.

«УФССП России по Москве настоятельно рекомендует гражданам своевременно оплачивать административные штрафы. В противном случае они могут лишиться уже оплаченного отдыха за рубежом. Узнать о наличии или отсутствии задолженности, а также оплатить ее можно на официальном сайте службы с помощью интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств», а также через приложение «ФССП» для мобильных устройств», — напоминается в сообщении.