«Ростелеком» обеспечит интернет-доступом фестиваль воздухоплавания

«Ростелеком» выступит партнером фестиваля воздухоплавания «Абинская ривьера» и обеспечит его гостям и участникам Wi-Fi доступ в интернет. Фестиваль пройдет с 11 по 13 мая в Абинском районе на Поляне вековых дубов (расположена по дороге к станице Шапсугской).

Сергей Поляков , директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Место проведения фестиваля находится в предгорье, где сигнал приема сотовой связи очень нестабилен. Учитывая масштаб мероприятия, мы приняли решение обеспечить участникам „Абинской ривьеры“ возможность быть на связи с близкими и друзьями, делиться впечатлениями от этого зрелищного события».

В интернет можно будет выходить, расположившись в комфортной зоне отдыха с креслами-мешками и зонтами от солнца и дождя. Во время фестиваля «Ростелеком» организует фотоконкурс в инстаграме. Для участия достаточно будет сделать фото на фоне воздушного шара и выложить его в социальную сеть с хештегом #рт_воблаках. Авторы лучших фотографий будут награждены призами, а главный приз — подъем на воздушном шаре — будет разыгран среди гостей фестиваля в субботу 11 мая в 14.00.

У «Ростелекома» большой опыт организации проводного и беспроводного доступа в интернет и других телеком-услуг на массовых мероприятиях. Только в этом году компания обеспечила услугами связи Международный инвестиционный форум в Сочи , фестиваль поп-культуры и компьютерных технологий «Киберкон» в Краснодаре , организовала зону свободного Wi-Fi доступа для участников IV Всероссийской недели охраны труда «SIFT 2018» в Сочи и другие. Цифровые сервисы «Ростелекома» позволяют повысить эффективность мероприятий, оперативность коммуникации их участников и гостей, а также существенно расширить географию и аудиторию подобных проектов. Уточнить условия партнерства можно по телефону 8 (800) 200-3000.

Фестиваль воздухоплавания Абинская Ривьера» включает обширную культурно-развлекательную программу: подъемы тепловых аэростатов, полеты на воздушных шарах, аэрошоу — ночное шоу светящихся шаров под музыкальное сопровождение; авиационное шоу пилотажной группы; мастер-классы по изготовлению и запуску в воздух воздушных змеев; показательные выступления и мастер-классы

радиоуправляемых авиамоделей; выступление на сцене различных популярных артистов и групп; работа тематических интерактивных площадок и многое другое.