Орден в каблуке. Поисковики о том, как возвращают имена погибшим воинам

Великая Отечественная война закончилась 73 года назад, но на полях сражений до сих пор лежат останки советских солдат. Поисковики рассказали «АиФ-Юг» , как же находят павших воинов и, самое главное, узнают их имена и подробности боевых подвигов.

Сеть в помощь

Слова великого русского полководца Александра Суворова : «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат» давно превратились в штамп. Но не потеряли смысла. Как на Кубани обретают имена погибшие солдаты Великой Отечественной? Если честно, порой не понимаю, как поисковики не только находят останки солдат, но ещё и узнают имена, фамилии, ведь время не щадит ничего — за 70 с лишним лет истлеет любая бумага, ржавчина уничтожит металл. Справедливости ради, установить имя погибшего удаётся далеко не всегда, но каждый такой случай — уникальный.

«Сейчас благодаря современным технологиям узнавать информацию стало намного легче, чем раньше, — говорит руководитель Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко. — Да, сложней обнаружить и идентифицировать личную вещь бойца, зато появилась масса новых возможностей установить человека по малейшим признакам. Порой достаточно проверить инициалы, нацарапанные на вещи, по ресурсам Министерства обороны : «Память народа», «Подвиг народа», «ОБД Мемориал». Раньше только переписка с архивами могла длиться годами, а сейчас все документы есть в оцифрованном виде».

Так как же узнают имена солдат? В 2014 году жители Хадыженска нашли в лесу воронку с кусками обшивки самолёта и рассказали об этом поисковикам. Специалисты на месте сразу же определили тип самолёта — по деталям двигателя пришли к выводу, что это бомбардировщик Дб-3Ф. Изучив документы и показания свидетелей, поисковики узнали, что самолёт над Хадыженском подбили зенитки 19 декабря 1942 года. Во время падения успели выпрыгнуть с парашютами командир экипажа Николай Волков и штурман Василий Шевский. У последнего загорелся парашют, и он погиб при приземлении. К сожалению, останки воина до сих пор не найдены.

Плен, лазарет, снова в полет

А судьба Волкова заслуживает экранизации — его немцы сразу же взяли в плен и едва живого бросили в сарай. Перевязал лётчика сосед-ветеринар. На следующий день командира экипажа отправили в тюремный лазарет, который находился в Краснодаре . Когда советские войска приблизились к городу, поползли слухи, что немцы при отступлении расстреляют всех пленных. Тогда фельдшер Терентий Козлов завернул лётчика в простыню, вынес из лазарета, будто бы это труп, и спрятал у себя дома. Не побоялся фельдшер смерти — если б немцы узнали о поступке, церемониться не стали.

«Через две недели Красная Армия освободила Краснодар, — продолжает Виталий Фоменко. — А младший лейтенант Волков, который был в списках погибших, вернулся на службу и летал до 1950 года. Хотя в родной полк он так и не вернулся, поэтому товарищи считали его погибшим 19 декабря 1942 года. Но самое интересное, что даже в плену Николай Григорьевич сумел сохранить свой орден Красного Знамени — просто спрятал его в каблук».

На месте падения самолёта поисковики обнаружили останки человека, а рядом с ними — обгоревший орден Красной Звезды с №47445. По этому номеру был приказ о награждении Александра Рассохина — стрелка-радиста экипажа Волкова. А позже в Калининградской области нашлись и родственники бойца, которым передали останки героя.

Но на этом чудеса в истории с экипажем Волкова не закончились.

«Только мы передали останки Рассохина родственникам, как к нам пришла внучка ветерана войны Василия Улина и попросила узнать о боевом пути деда, — рассказывает Виталий Фоменко. — Жили они в Динском районе и, по воспоминаниям женщины, дедушка, умерший в 1981 году, о войне вспоминал нечасто, но иногда жалел о «своём экипаже».

После проверки архивов выяснилось, что Василий Улин действительно был членом экипажа Волкова, служил воздушным стрелком, в его задачи входила оборона самолёта от немецких истребителей. Но в том роковом полёте воздушный стрелок не был нужен — в тёмное время суток немецкие истребители не летали.

Герой вернулся на родину

Таких историй у краевых поисковиков масса, и не только потому, что узнать экипаж самолёта намного легче, чем пехоту. Дело ещё и в том, что в нашем небе разыгралось самое крупное воздушное сражение Великой Отечественной, в котором обе стороны за полтора месяца потеряли около 1800 самолётов.

Вот недавняя история от поисковой общественной организации «Кубанский плацдарм» — в районе бывшего хутора Шибек-2 в Крымском районе обнаружили место падения советского самолёта. Останков лётчика не было, но по номерам деталей удалось узнать, что летал на нём капитан Фёдор Свеженцев, который за две недели боёв сбил 11 немецких самолётов. Оказалось, что о героическом земляке — а капитан родом из Успенского района — никто ничего не знает. Поисковики подняли архивные документы и установили примерное место захоронения. А после статьи о капитане в местной газете в редакцию позвонила женщина и рассказала, что её мать была свидетельницей похорон Свеженцева. А позже показала могилу пилота и дочке, часто ходившей в лес за грибами и ягодами. В конце 2017 года женщина отвела к этому месту поисковиков.

«Она уверенно вела нас через лес к месту захоронения, — рассказывает заместитель руководителя «Кубанского плацдарма» Евгений Порфирьев . — Перейдя пересохшее русло ручья, мы поднялись на крутой обрыв. «Вот тут была могила» — уверенно показала наша проводница. Спустя десятилетия ничто не напоминало о захоронении. В другой ситуации мы бы прошли мимо, и глазу не было бы за что зацепиться, но теперь все дружно взялись за лопаты. На третьем штыке из-под лезвия лопаты вывалилось кольцо парашютной системы».

Вскоре останки героя захоронили на малой родине, в селе Маламино Успенского района, где у него нашлись и потомки.

Как узнать судьбу солдата

До сих пор четыре миллиона советских солдат считаются пропавшими без вести во время Великой Отечественной войны

«Неудивительно, что в поисковые организации постоянно обращаются родственники и потомки с просьбами проследить судьбу их предков, найти следы воина, установить, где он похоронен, — говорит председатель Краснодарского регионального отделения «Поискового движения России» Александр Шепелев . — И сейчас, чтобы делать эту работу централизованно, в России начинает работу федеральный проект «Судьба солдата». Суть его заключается в том, что люди могут обратиться к поисковикам напрямую с просьбой разыскать пропавшего без вести в Великую Отечественную. Для этого по всей стране в День Победы, 22 июня и 3 декабря — в День неизвестного солдата — откроются общественные приёмные акции. В Краснодаре будут работать две такие приёмные, ещё по одной — в станице Полтавской и Старокорсунской».

Участники акции заполнят специальную анкету, в которой надо будет написать фамилию, имя и отчество разыскиваемого, место рождения, дату и место призыва, данные ближайших родственников, приходили ли им письма с фронта, последние сведения о солдате и, если известно, фамилии сослуживцев. И тогда поисковики постараются найти пропавшего без вести воина, место его захоронения, установить его судьбу.