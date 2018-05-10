«Ромир»: В апреле россияне традиционно вернулись к режиму экономии

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Общие повседневные расходы россиян в апреле 2018 года традиционно снизились по сравнению с мартом, так как в это время россияне сокращают траты после праздников и входят в режим экономии, сообщается в исследовании «Ромир».

За месяц россияне сократили свои общие траты на -4,6%, что с учетом инфляции в 0,4% дает падение на -5% за месяц. В разрезе года же наблюдается рост повседневных расходов на 1,8%, что, однако, не дотягивает даже до уровня накопленной с апреля прошлого года инфляции в 2,4%. Реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян в минувшем апреле оказались выше аналогичных показателей предыдущих лет.

В апреле люди возвращаются к привычному стилю покупок и даже где-то к режиму экономии. Об этом свидетельствует и снижение затрат на продуктовые категории — до 50,2% в общей корзине расходов. Снизился и размер среднего чека за месяц — на -1,7% на фоне растущих цен.

Свои расходы в прошлом месяце сократили жители большинства регионов страны, однако по сравнению с апрелем прошлого года расходы показали рост почти во всех регионах. Исключение составил только Урал, где за год расходы жителей сократились на -5,4%. В остальных же округах наблюдался уверенный рост.

Росту расходов в Центральном и Северо-западном округах, правда, ничуть не способствовало покупательское поведение жителей обеих столиц. Так, если в целом по Центральному округу расходы в апреле выросли, то в Москве они за месяц сократились на -5,8%. В Питере они тоже сократились на -2,8% за месяц при том, что в среднем по округу траты жителей остались неименными по сравнению с мартом. В остальных городах-миллионниках в апреле расходы горожан сократились еще больше, чем в двух столицах — на -6%.

Еще ощутимее придержали кошельки в апреле потребители из полумиллионников, расходы которых за месяц сократились сразу на -11%. Правда, по сравнению с апрелем прошлого рост их расходов составил 8,2%. Выше годовой рост расходов был зафиксирован только в стотысячниках — на 14,1%. Однако за месяц в этом типе городов повседневные траты жителей сократились на -0,9%.

Россияне из разных доходных групп по-разному демонстрировали сокращение повседневных трат. Самыми экономными показали себя высокодоходники, чьи расходы сократились за месяц на -9,9%. Россияне с низким доходом сократились ежедневные траты в апреле на -3,5%, а среднедоходники — на -1,2%. Относительно же апреля прошлого года представители всех доходных групп свои повседневные траты нарастили.