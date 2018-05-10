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ЛДПР направит запросы в МВД, Генпрокуратуру, Верховный суд РФ о расследовании избиения Dj Smash
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ЛДПР направит запросы в МВД, Генпрокуратуру, Верховный суд РФ о расследовании избиения Dj Smash 

Агентство «Москва» 1 час назад
Партия ЛДПР направит запросы в МВД, Генпрокуратуру, Верховный суд РФ по вопросам расследования дела об избиении музыканта Андрея Ширмана, известного как Dj Smash. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Дмитрия Свищева.
«Ко мне за поддержкой обратился известный музыкант Dj Smash, которого в феврале этого года избили в Перми. Среди нападавших на Андрея (Ширмана — прим. Агентства «Москва») — бывший депутат Законодательного собрания от «Единой России», глава пермской Федерации ММА и мастер спорта по рукопашному бою», — приводятся в материале слова Д. Свищева.
Депутат отметил, что ЛДПР подготовит запросы в МВД РФ, Генеральную прокуратуру, Верховный суд РФ о том, чтобы расследование избиения музыканта было взято под контроль, а также прошло объективно и избившие понесли наказание.
Ранее СМИ сообщали, что на музыканта Dj Smash во время выступления в Перми было совершено нападение. В результате избиения он получил многочисленные травмы: сотрясение мозга, открытый перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму.
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