ЛДПР направит запросы в МВД, Генпрокуратуру, Верховный суд РФ о расследовании избиения Dj Smash

«Ко мне за поддержкой обратился известный музыкант Dj Smash, которого в феврале этого года избили в Перми . Среди нападавших на Андрея (Ширмана — прим. Агентства «Москва» ) — бывший депутат Законодательного собрания от «Единой России» , глава пермской Федерации ММА и мастер спорта по рукопашному бою», — приводятся в материале слова Д. Свищева.

Депутат отметил, что ЛДПР подготовит запросы в МВД РФ, Генеральную прокуратуру, Верховный суд РФ о том, чтобы расследование избиения музыканта было взято под контроль, а также прошло объективно и избившие понесли наказание.

Ранее СМИ сообщали, что на музыканта Dj Smash во время выступления в Перми было совершено нападение. В результате избиения он получил многочисленные травмы: сотрясение мозга, открытый перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму.