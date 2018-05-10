Вечер Ингушетии пройдет в Москве в рамках благотворительного проекта «Шатер Рамадана»

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Постпредство Ингушетии по случаю начала священного для мусульман месяца поста Рамадан проведет на Поклонной горе в Москве у Мемориальной мечети традиционный вечер Ингушетии в рамках культурно— благотворительного проекта «Шатер Рамадана», сообщает пресс-служба постпредства. Рамадан в 2018 году пройдет с 17 мая до 16 июня.

"Проведение вечера Ингушетии в рамках этого проекта стало для нас традиционным. Такое мероприятие помогает нам сплотиться, ближе познакомить наших гостей с богатой культурой ингушского народа, рассказать об исламе, о наших традициях ", — приводит постпредство слова главы республики Юнус-Бека Евкурова

"В рамках вечера будет организовано чтение сур Священного Корана, мы покажем медиа-ролики о республике и небольшие фильмы, лазерное шоу и конечно будет проведена традиционная викторина. А народные артисты республики покажут фольклорный ингушский обряд преподнесения невесте древа подарков", — рассказала ТАСС начальница пресс-службы постпредства Ингушетии Наталья Мкртчан.

"Шатер Рамадана" — ежегодный культурно-просветительский проект, организуемый Духовным управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и правительства Москвы. В священном месяце Рамадан шатер размещается на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе. С заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера профессиональных национальных коллективов.