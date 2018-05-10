Пензенец прилюдно украл сумку из незапертой «Приоры» на пр. Победы 

В Пензе правоохранители нашли злоумышленника, обокравшего легковушку «Лада Приора».
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отдел полиции №1 УМВД России по Пензе за помощью обратилась 34-летняя автоледи. По ее словам, на проспекте Победы неизвестный из незапертого автомобиля «Лада Приора», оставленного возле одного из домов, украл женскую сумку, в которой находились документы, банковская карта и 2 100 рублей.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего горожанина, имевшего проблемы с законом. Он признался в преступлении. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба управления.