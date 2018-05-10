Севастопольский рынок «Чайка» продолжит работать как ярмарка

Правительство Севастополя сегодня приняло постановление об организации ярмарки на месте бывшего стадиона «Чайка», который с 90-х годов перепрофилировали под рынок. Данное решение было приятно, чтобы сохранить объект в том формате, в котором он сейчас работает.

«Сейчас, после передачи «Чайки» ГУПу «Рынки и ярмарки», подведомственному главному управлению потребительского рынка, начнется оформление земельного участка под всеми объектами капитального строительства — подтрибунными помещениями, беговыми дорожками, вышками освещения и другими. У объекта будет тот же режим работы, с тем же количеством предпринимателей, в рамках того же земельного участка по адресу генерала Октябрьского, 20», — рассказал начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

С сегодняшнего дня новый собственник «Чайки» — ГУП «Рынки и ярмарки» — начнет перезаключение договоров с каждым из предпринимателей. Стоимость аренды, как заверил Кирпичников, однозначно не повысится, она будет соответствовать арендной плате других объектов, которые принадлежат ГУПу.

В перспективе «Чайку» могут ждать дальнейшие изменения. В ближайшее время будет окончательно оформлен земельный участок и проведены геодезические изыскания за счетГУПа, как собственника данного объекта. Затем в ноябре вопрос дальнейшей судьбы «Чайки» будет вновь вынесен на обсуждение в правительстве.

Напомним, что по решению суда все объекты капитального строительства, которые изначально имели спортивное назначение, возвращены в собственность правительства Севастополя и закреплены за ГУПом «Рынки и ярмарки». Раннее, судьба «Чайки» долго обсуждалась на общественных слушаниях.