Медиагород на Поклонной горе: Московский фестиваль прессы пройдет 1 сентября

В День знаний в парке Победы на Поклонной горе состоится XVI Московский фестиваль прессы. Здесь появится целый медиагород с тематическими зонами, посвященными популярным рубрикам газет и журналов: о бизнесе, книгах, детях, увлечениях, спорте и здоровье. В зоне Digital будут представлены электронные издания и онлайн-СМИ.

На фестивале пройдут мастер-классы, презентации, лекции, игры и другие мероприятия. Издательства подготовят встречи со своими авторами и медийными персонами, конкурсы, сюрпризы и подарки. Все желающие смогут получить льготную подписку на любую газету или журнал, который ему понравится.