Ещё
Медиагород на Поклонной горе: Московский фестиваль прессы пройдет 1 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медиагород на Поклонной горе: Московский фестиваль прессы пройдет 1 сентября 

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
В День знаний в парке Победы на Поклонной горе состоится XVI Московский фестиваль прессы. Здесь появится целый медиагород с тематическими зонами, посвященными популярным рубрикам газет и журналов: о бизнесе, книгах, детях, увлечениях, спорте и здоровье. В зоне Digital будут представлены электронные издания и онлайн-СМИ.
На фестивале пройдут мастер-классы, презентации, лекции, игры и другие мероприятия. Издательства подготовят встречи со своими авторами и медийными персонами, конкурсы, сюрпризы и подарки. Все желающие смогут получить льготную подписку на любую газету или журнал, который ему понравится.
Московский фестиваль прессы проводится в шестнадцатый раз. Его главные цели — популяризация чтения и расширение аудитории изданий, повышение интереса к журналистике и демонстрация современных технологий, которые используют в СМИ. Он проходит ежегодно при поддержке городского Департамента средств массовой информации и рекламы, Союза издателей и Союза журналистов Москвы.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение596
Клейменов больше не будет вести программу «Время»43
У Задорнова нашли второе завещание10
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1364
«Зашел в класс и начал стрелять»116
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение