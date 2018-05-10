Суд в Ступине рассмотрит дело о нелегальной продаже алкоголя в кафе

Ступинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в одном из городских кафе, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Ступинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 УК РФ (розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина, не имея лицензии на осуществление деятельности по обороту алкогольной продукции, продавала спиртные напитки в кафе в Ступине.

Всего в период с августа 2017 года по февраль 2018 года она реализовала свыше 3 тысяч единиц алкогольной продукции. Уголовное дело направлено в Ступинский городской суд для рассмотрения по существу.