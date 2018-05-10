Ещё
Суд в Ступине рассмотрит дело о нелегальной продаже алкоголя в кафе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Ступине рассмотрит дело о нелегальной продаже алкоголя в кафе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Ступинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в одном из городских кафе, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
«Ступинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 УК РФ (розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в крупном размере)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, женщина, не имея лицензии на осуществление деятельности по обороту алкогольной продукции, продавала спиртные напитки в кафе в Ступине.
Всего в период с августа 2017 года по февраль 2018 года она реализовала свыше 3 тысяч единиц алкогольной продукции. Уголовное дело направлено в Ступинский городской суд для рассмотрения по существу.
РИАМО: последние новости
Перекрытия дорог в Москве во время ЧМ‑2018 не будут глобальными Предстоящий чемпионат мира по футболу не привел к росту цен на жилье На улице Косыгина в Москве проводят укладку дорожного полотна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение596
Клейменов больше не будет вести программу «Время»43
У Задорнова нашли второе завещание10
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1364
«Зашел в класс и начал стрелять»116
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение