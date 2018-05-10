ГД приняла в первом чтении законопроект о «Мобильном избирателе» на выборах в Госдуму

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о введении системы «Мобильный избиратель» на федеральных парламентских выборах. Документом отменяются открепительные удостоверения и вводится возможность голосовать не только по месту регистрации путем простого включения в списки избирателей. Первоначально с этой инициативой выступили депутаты Виктор Пинский Михаил Емельянов . В пояснительной записке к законопроекту они напоминают, что порядок голосования по месту нахождения уже закреплен в основном избирательном законодательстве и был успешно апробирован на выборах президента РФ в 2018 году. В связи с этим они предложили внести аналогичные поправки в закон «О выборах депутатов Госдумы», предусматривающие «возможность подачи избирателем заявления о включении в список по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения». Как и на выборах президента, подать такое заявление можно будет достаточно просто — через электронный портал госуслуг или МФЦ. Однако, согласно тексту законопроекта, голосовать где угодно по стране станет возможно только за списки кандидатов от политических партий. «Если кто-то покинет свой избирательный округ в день голосования, то выбрать депутата-одномандатника он уже не сможет. К примеру, если я уеду из Ростова во Владивосток , то голосовать за депутата по своему мажоритарному округу я права лишаюсь, но за федеральные списки — пожалуйста», — пояснил ТАСС один из авторов, первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. В свою очередь первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Пинский заявил, что введение системы «Мобильный избиратель» на выборах способствует повышению явки. «Как уже мы видели на выборах президента, люди пришли в том числе и потому, что мы сделали эту процедуру максимально простой и прозрачной, мы внедрили инновационные методы, которые раньше не использовались в нашей стране. Человек мог проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения, и разница в процентах — это, на самом деле, миллионы людей», — указал он. Одновременно проектом закона предлагается закрепить право Общественной палаты РФ назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Это же право распространяется и на общественные палаты субъектов РФ "Проект закона также предусматривает возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий, что будет являться дополнительной гарантией реализации принципа гласности и открытости избирательного процесса", — говорится с сопроводительных документах.