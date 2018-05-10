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В Раду внесли законопроект о национализации активов России
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В Раду внесли законопроект о национализации активов России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», экс-министр юстиции Роман Зварыч предложил прописать в законодательстве Украины право национализировать имущество российских компаний, находящихся на территории страны.
«Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций к украинским юридическим лицам, юридическим лицам, которые находятся под контролем украинского юридического лица, гражданам Украины, введение секторальных (без определения круга лиц) санкций о запрете хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины имущества государства-агрессора», — говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.
Также санкции предлагается наложить на имущество юридического или физического лица, которые нарушили «соответствующие права и интересы Украины». Документ предполагает и установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях.
Газета ВЗГЛЯД еще в 2015 году рассказывала, к чему может привести конфискация российской собственности Украиной.
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