В Раду внесли законопроект о национализации активов России

«Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций к украинским юридическим лицам, юридическим лицам, которые находятся под контролем украинского юридического лица, гражданам Украины, введение секторальных (без определения круга лиц) санкций о запрете хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины имущества государства-агрессора», — говорится в пояснительной записке, передает ТАСС

Также санкции предлагается наложить на имущество юридического или физического лица, которые нарушили «соответствующие права и интересы Украины». Документ предполагает и установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях.