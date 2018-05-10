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Москвич потерялся в торговом центре и решил засудить мебельную компанию
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Москвич потерялся в торговом центре и решил засудить мебельную компанию 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель Москвы подал в суд на компанию «Мебель Парк» после того, как во время обеда пошел в магазин и там заблудился. Из‐за этого он опоздал на работу, и теперь ему грозит увольнение. Мужчина требует от компании компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Историю рассказал «360» источник в правоохранительных органах.
Мужчина работает близко от мебельного магазина, поэтому во время обеденного перерыва решил забежать в здание и посмотреть домой мебель. Он планировал побыть в здании примерно 45 минут — в соответствии с трудовым законодательством России. Однако в итоге мужчина «провел там против своей воли» полтора часа, из-за чего опоздал на работу.
Работодатель потерпевшего решил не церемониться с работником и теперь думает, чтобы уволить сотрудника.
Теперь истец требует, чтобы ему компенсировали моральный ущерб. Он назвал сумму в 300 тысяч рублей. Мужчина отказывается верить, что заблудился по собственной глупости, поэтому обвинил во всем магазин, в котором отсутствуют указатели и другое навигационное оборудование.
Компания самого богатого человека на Земле Джеффа Безоса Amazon на самом деле не так «чиста», как может показаться. Например, работники компании недавно пожаловались на ужасные условия труда.
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