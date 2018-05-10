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Асгар Фархади попросил Иран отпустить в Канны режиссера Джафара Панахи
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Асгар Фархади попросил Иран отпустить в Канны режиссера Джафара Панахи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Дважды обладатель «Оскара» Асгар Фархади вступился за коллегу-режиссера Джафара Панахи перед властями Ирана, сообщает Reuters.
Иранский режиссер Панахи недавно отбыл шестилетний домашний арест за антиправительственную деятельность и участие в акциях протеста против официальных итогов выборов 2009 года. Кроме этого, ему на 20 лет запретили заниматься кинематографом и давать интервью. Вместе с тем, Панахи продолжает снимать кино тайно и представлять его на международных кинофестивалях. В Каннах на этой неделе покажут его картину «Три лица».
Асгар Фархади, чей фильм «Все знают» накануне открыл Каннский кинофестиваль, попросил власти Ирана вернуть Панахи удерживаемый ими паспорт и позволить посетить киносмотр. «Время еще есть. Вот что я хотел бы сказать: надеюсь, решение будет принято в его пользу и ему разрешат приехать», — сказал Фархади на пресс-конференции.
"Замечательно, что в таких условиях он все еще работает. Очень странно присутствовать здесь без него. С этим мне трудно жить", — признался иранский режиссер.
Ранее Джафар Панахи попал в первую тройку топ-100 лучших режиссеров мира по версии портала Metacritic.
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