Воронежскую медицину продолжают автоматизировать

В воронежских медорганизациях дополнительно появится порядка двух тысяч автоматизированных рабочих мест персонала, сообщили в пресс-службе облздрава.

В этом году начался новый этап внедрения информационных технологий в сфере здравоохранения региона. В рамках проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий», рассчитанного на семь лет, в этом году в регионе появится ряд нововведений.

Так, медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, оснастят дополнительно двумя тысячами автоматизированными рабочими местами медперсонала и заменят порядка 1250 единиц устаревшей техники. На эти цели потратят 34,5 млн рублей.