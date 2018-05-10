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Воронежскую медицину продолжают автоматизировать
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Воронежскую медицину продолжают автоматизировать 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В воронежских медорганизациях дополнительно появится порядка двух тысяч автоматизированных рабочих мест персонала, сообщили в пресс-службе облздрава.
В этом году начался новый этап внедрения информационных технологий в сфере здравоохранения региона. В рамках проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий», рассчитанного на семь лет, в этом году в регионе появится ряд нововведений.
Так, медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, оснастят дополнительно двумя тысячами автоматизированными рабочими местами медперсонала и заменят порядка 1250 единиц устаревшей техники. На эти цели потратят 34,5 млн рублей.
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