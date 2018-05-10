Президент Чехии настаивает на факте производства «Новичка» в стране

"Я цитировал директора военного НИИ, который в феврале опубликовал рапорт о производстве «Новичка». С уважением отношусь к образованию членов парламента, но не уверен, что они обладают информацией лучшей, чем директор института, где газ производился", — заявил Земан.

Данное заявление Земан сделал по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой

Ранее в правительстве Чехии назвали слова Земана о производстве «Новичка» недоразумением.