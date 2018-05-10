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Президент Чехии настаивает на факте производства «Новичка» в стране
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Президент Чехии настаивает на факте производства «Новичка» в стране 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Чешский президент Милош Земан выразил сомнение в верности выводов членов парламента страны о том, что в Чехии не производили газ того типа, которым был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает РИА «Новости».
"Я цитировал директора военного НИИ, который в феврале опубликовал рапорт о производстве «Новичка». С уважением отношусь к образованию членов парламента, но не уверен, что они обладают информацией лучшей, чем директор института, где газ производился", — заявил Земан.
Данное заявление Земан сделал по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой.
Ранее в правительстве Чехии назвали слова Земана о производстве «Новичка» недоразумением.
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