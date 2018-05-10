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Челябинцам предлагают обработать территорию от клещей по тарифу 50 рублей за сотку
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Челябинцам предлагают обработать территорию от клещей по тарифу 50 рублей за сотку 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
После зимы клещи особенно активны — самки должны успеть напитаться кровью, чтобы успеть дать потомство. Отсюда невероятная свирепость клеща именно в мае-июне. Поэтому своевременно обрабатывать от паразита необходимо как дачные участки, так и дворовые территории. Челябинская компания «ДДД Адонис» готова сделать это по тарифу всего 50 рублей за сотку, правда, предложение действует только на заказы с площадью от 100 соток. Это значит, что у вас будет повод прийти в гости к соседям по дачному участку, обсудить плодово-овощные вопросы, а заодно договориться о заказе дезинфектора вскладчину. Так в два раза дешевле, ведь за одну сотку обычно берут 100 рублей.
Чтобы воспользоваться предложением, при заказе назовите пароль СИТИГИД. Телефон для компаний +7 (351) 215-80-82, частным лицам звонить по номеру +7 (351)-215-50-97. Предложение действует до конца мая 2018 года.
Для справки, компания «ДДД Адонис» работает на рынке более 15 лет и занимается дезинфекцией помещений и территорий от клопов, тараканов, муравьев, комаров, клещей, грызунов и других вредителей.
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