Раз, два… и продано! Самая крупная УК России заработает на воронежцах

Информация о продаже крупнейших воронежских «управляшек» официально подтвердилась: в двери воронежцев стучится мощная компания «ПИК-Комфорт»

Поделятся опытом?

О том, что крупнейшие УК города, контролирующие свыше половины многоэтажек и входящие в неформальную структуру под названием «Воронежская коммунальная палата», могут сменить владельцев, «АиФ-Черноземье» написал ещё в феврале, а в начале апреля назвали и имя покупателя: «ПИК-Комфорт» — крупнейшая российская УК, обслуживающая 54 млн кв. м многоэтажек в 48 городах 19 регионов страны. Услугами фирмы пользуются 3,5 млн человек.

Компания долго не подтверждала информацию, но на днях сделала заявление:

«ПИК-Комфорт» заключил сделку с воронежским предпринимателем, совладельцем группы предприятий в сфере ЖКХ. В рамках соглашения о партнёрстве «ПИК-Комфорт» предоставит доступ к успешно реализованным технологиям, знаниям и опыту, которые много лет применяются при обслуживании многоквартирных домов. Первый шаг сотрудничества — аудит существующих процессов».

Однако репутация компании, мягко говоря, небезупречна. Так, согласно сайту «ТСК Мосэнерго», УК задолжала ей более 432 млн руб. за электроснабжение домов в Химках . СМИ разных регионов не раз сообщали и о сомнительных протоколах общих собраний, захвате домов и завышенных счетах.

В Воронеже тоже всё началось со скандала: в апреле представители сразу нескольких УК, не связанных с ВКП, сообщили, что владельцам компаний очень настойчиво предлагают продать свой бизнес. Якобы потенциальные покупатели присылают письма, приходят лично и подстерегают директоров даже у дверей их собственных домов. Так, Сергей Боев , директор УК «Бульвар Победы», зачитал и передал в ГЖИ письмо, якобы направленное ему из УК «ПИК-Комфорт».

Всех уволят?

Никаких подробностей сделки «ПИК-Комфорт» не раскрывает. Но эксперты не сомневаются, что «воронежский предприниматель» — это не кто иной, как Вадим Ишутин, которого связывают с «Коммунальной палатой». По одним данным, он продал весь бизнес по управлению домами, по другим — только 49%. Средства могли понадобиться на развитие бизнеса по обороту отходов. Структуры Вадима Ишутина владеют полигоном ТБО и строят мусоросортировочный завод в Семилукском районе.

Наши источники сообщают пугающие новости. Если одни предполагают, что во всех УК сменится руководство, то другие уверяют, что уже до 15 мая будут уволены все сотрудники вплоть до уборщиц и дворников. При этом могут быть расторгнуты договоры с организациями, обслуживающими лифты, придомовые котельные и другое оборудование. Очевидно, что в этом случае УК вскоре потеряют лицензии.

Получат ли свои деньги ресурсовики, и что будет с оставшимися без обслуживания многоэтажками, — большой вопрос. На то, чтобы провести конкурсы, муниципалитету, по оценкам экспертов, понадобится не меньше полугода. Впрочем, дома могут оперативно перебросить в другие УК по фальшивым протоколам: о том, как это делается, «АиФ-Черноземье» писал уже много. Очевидно одно: на воронежцах хотят хорошо заработать.