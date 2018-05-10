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Первая партия «Триумфов» добралась до китайских покупателей
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Первая партия «Триумфов» добралась до китайских покупателей 

Вести.Ru 35 минут назад
Последний корабль с комплектующими для зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» добрался до Китая. Таким образом Россия полностью поставила первый полковой комплект этих ЗРК заказчикам, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник.
Напомним, в начале этого года три корабля с элементами С-400 вышли в КНР. Однако один из них попал в шторм, часть оборудования оказалась повреждена и судно было вынуждено вернуться в порт Усть-Луга, что в Ленинградской области. Российские производители ликвидировали ущерб, нанесенный непогодой, и, наконец, у Китая есть полный комплект: командный пункт С-400, пусковые установки, боекомплект, электрогенераторы и прочее вспомогательное оборудование.
С-400 «Триумф» — российский ЗРК дальнего радиуса действия. Один комплекс способен одновременно обстреливать до 6 воздушных целей. Причем максимальная дальность обнаружения летательного аппарата достигает 600 километров, а радиус полета ракеты достигает 400 километров. «Триумф» способен перехватывать практически любые летательные аппараты: от небольших разведывательных дронов, до баллистических ракет.
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