До форума Positive Hack Days осталось 5 дней

15 и 16 мая в Москве пройдет восьмой форум Positive Hack Days. Традиционно на площадке мероприятия выступят российские и зарубежные разработчики, ИБ-эксперты и хакеры. Посетителей ждут круглые столы с участием представителей государственной власти, крупнейших отечественных и международных компаний, ведущих специалистов банков, телекоммуникационных, нефте— и газодобывающих, промышленных и IT-компаний, а также интересные мастер-классы и лабораторные практикумы.

На форуме поднимут самые актуальные вопросы информационной безопасности, связанные со взломом и защитой информационных сетей, безопасностью интернета вещей и киберпреступностью.

На площадке пройдет несколько конкурсов для хакеров, в ходе которых участники продемонстрируют навыки взлома и защиты. Среди основных конкурсов: взлом банкоматов, систем умного дома, камер видеонаблюдения, IoT-устройств, умных автомобилей и других объектов. Кроме того, любой интернет-пользователь может попробовать свои силы в конкурентной разведке и других хакерских заданиях в рамках онлайн-конкурсов.

Станьте пиратом и захватите корабль

Думаете, что конкурсы — это скучно? И кроме непонятного кода, вам будет не на что посмотреть? Вовсе нет. Например, один из конкурсов PHDays — взлом системы навигации радиоуправляемого корабля. Цель — отправить судно в свободное плаванье.

В распоряжении участников будет шлагбаум и бассейн, в котором плавает модель. Хакеры должны взломать шлагбаум, прорваться к причалу, получить доступ к системе навигации и перехватить управление судном. Победителем будет считаться тот, кто быстрее взломает все объекты. Соревнование будет проходить на протяжении всего форума, а поучаствовать в конкурсе сможет любой посетитель.

Подробнее о конкурсной программе мы рассказывали в этой статье. Полный список конкурсов Positive Hack Days можно найти здесь.

За кулисами Positive Hack Days

PHDays — это не только интересные доклады, мастер-классы и конкурсы по взлому. За кулисами технической программы проходят выставки достижений ИБ-индустрии, картин и арт-объектов, выступления музыкальных групп, развлекательные игры. А гостями форума, помимо хакеров и именитых экспертов, не раз становились писатели, художники, арт-изобретатели и другие творческие люди.

Зарегистрироваться и купить билеты на PHDays можно здесь.

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