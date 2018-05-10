Приватные данные миллионов пользователей Drupe нашли в открытом доступе

Разработчики популярного приложения Drupe для Android хранили данные своих пользователей на общедоступных облачных серверах Amazon.

Приложение Drupe для Android, удостоенное награды « Google Play Editor’s Choice», было загружено более 10 миллионов раз. Вместе с тем его разработчики хранили данные пользователей, звуковые сообщение и другие персональные данные в своем открытом для всех облачном хранилище Amazon.

Drupe обещает пользователям помочь «забыть» о традиционном приложении телефонной книги, позволяя связываться со своими контактами, просматривать совершенные звонки, читать текстовые и прослушивать звуковые сообщения, а также интегрироваться с другими популярными приложениями, такими как WhatsApp, Skype и Hangouts. На сайте https://thenextweb.com/apps/2016/03/09/drupe-android-dialer-every-power-user-try/ этот продукт был назван «продуманным дозвонщиком», который должен использовать каждый пользователь Android.

Вместе с тем, увы, как обычно, в дело вмешался человеческий фактор. Используемое хранилище на Amazon Web Services было неверно сконфигурировано. Это привело к тому, что любой, кто знал, где искать, мог обращаться к фотографиям пользователей, звуковым сообщениям и потенциальным возможностям приватных данных. Это тем более странно, что Amazon уже достаточно давно представил бесплатный инструмент для проверки настроек конфиденциальности своих хранилищ и подробную инструкцию по их настройке. Однако, как обычно, этим никто не воспользовался.

Исследователь по безопасности Симона Маргарители полагает, что Drupe был создан с целью сбора данных пользователей и указала на то, что Drupe запрашивает несколько разрешений от пользователей Android, получая доступ ко всему, что вы можете себе представить: камера, журналы вызовов, аудио, календарь, Bluetooth.

Независимо от того, является ли приложение злонамеренным или нет, у него нет видимой причины собирать все эти данные и хранить на своих серверах. Полезной привычкой будет проверять разрешения, запрашиваемые каждым используемым вами приложением, и, если нет необходимости, не устанавливать такие приложения.