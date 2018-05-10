Приватные данные миллионов пользователей Drupe нашли в открытом доступе 

Разработчики популярного приложения Drupe для Android хранили данные своих пользователей на общедоступных облачных серверах Amazon.
Приложение Drupe для Android, удостоенное награды «Google Play Editor’s Choice», было загружено более 10 миллионов раз. Вместе с тем его разработчики хранили данные пользователей, звуковые сообщение и другие персональные данные в своем открытом для всех облачном хранилище Amazon.
Drupe обещает пользователям помочь «забыть» о традиционном приложении телефонной книги, позволяя связываться со своими контактами, просматривать совершенные звонки, читать текстовые и прослушивать звуковые сообщения, а также интегрироваться с другими популярными приложениями, такими как WhatsApp, Skype и Hangouts. На сайте https://thenextweb.com/apps/2016/03/09/drupe-android-dialer-every-power-user-try/ этот продукт был назван «продуманным дозвонщиком», который должен использовать каждый пользователь Android.
Вместе с тем, увы, как обычно, в дело вмешался человеческий фактор. Используемое хранилище на Amazon Web Services было неверно сконфигурировано. Это привело к тому, что любой, кто знал, где искать, мог обращаться к фотографиям пользователей, звуковым сообщениям и потенциальным возможностям приватных данных. Это тем более странно, что Amazon уже достаточно давно представил бесплатный инструмент для проверки настроек конфиденциальности своих хранилищ и подробную инструкцию по их настройке. Однако, как обычно, этим никто не воспользовался.
Исследователь по безопасности Симона Маргарители полагает, что Drupe был создан с целью сбора данных пользователей и указала на то, что Drupe запрашивает несколько разрешений от пользователей Android, получая доступ ко всему, что вы можете себе представить: камера, журналы вызовов, аудио, календарь, Bluetooth.
Независимо от того, является ли приложение злонамеренным или нет, у него нет видимой причины собирать все эти данные и хранить на своих серверах. Полезной привычкой будет проверять разрешения, запрашиваемые каждым используемым вами приложением, и, если нет необходимости, не устанавливать такие приложения.