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Жена Дмитрия Диброва стала «Лицом Хохломы-2018»
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Жена Дмитрия Диброва стала «Лицом Хохломы-2018» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото instagram.com/polinadibrovaЖена Дмитрия Диброва стала «Лицом Хохломы-2018»
11 мая в Нижний Новгород приедет «Миссис Россия 2017» Полина Диброва. Она примет участие в презентации сувенирной продукции к ЧМ-2018. Жена Дмитрия Диброва стала «Лицом Хохломы-2018».
Полина Диброва расскажет о своем сотрудничестве с нижегородским предприятием и получит ещё одну корону, а представители предприятия АО «Хохломская роспись» представят сувенирную продукцию к ЧМ-2018.
Презентация будет проходить в ГЦСИ «Арсенал».
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