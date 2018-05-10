Жена Дмитрия Диброва стала «Лицом Хохломы-2018»

11 мая в Нижний Новгород приедет «Миссис Россия 2017» Полина Диброва . Она примет участие в презентации сувенирной продукции к ЧМ-2018. Жена Дмитрия Диброва стала «Лицом Хохломы-2018».

Полина Диброва расскажет о своем сотрудничестве с нижегородским предприятием и получит ещё одну корону, а представители предприятия АО «Хохломская роспись» представят сувенирную продукцию к ЧМ-2018.

Презентация будет проходить в ГЦСИ «Арсенал».