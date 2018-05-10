Как в Сталинграде отметили окончание Великой Отечественной войны? 

О завершении боев местные жители узнали рано утром 9 мая 1945 года.
Об этом узнали ранним утром 9 мая. По радио Левитан зачитывал сообщение о капитуляции гитлеровской Германии. Впрочем, после таких новостей город недолго оставался спящим.
«9 мая о безоговорочной капитуляции Германии сообщила и передовица «Сталинградской правды» — тогда единственной местной газеты, — говорит историк Евгений Чемякин. — Сталинградцы вспоминали, что за городом в тот день слышались орудийные залпы. В нескольких военных частях вблизи города таким образом отметили Победу».
Есть свидетельства, что в тот день горожане стихийно собирались на массовые митинги и демонстрации около заводов, фабрик, организаций. И на фотографиях из архива Волгоградской области видно, что эти митинги проходят на фоне всё ещё разрушенных зданий. На площади Павших Борцов развернулось в этот день народное гулянье, которое длилось до вечера.
9 мая в прессе также выходят сообщения, что в Сталинград идут книги из Франции и Великобритании — для восполнения утраченных фондов библиотеки. В начале мая 1945-го все фонды будущей главной библиотеки области — им. Горького — хранились в трёх комнатах одного из частных домов в Бекетовке.
Уже работали в Сталинграде вузы — технический, педагогический, медицинский. Правда, размещались они в зданиях-времянках либо уцелевших школах. Основные корпуса, как и почти весь город, ещё были в руинах.
Накануне 9 мая по городу висели объявления от цирка об открытии летнего сезона. В немногочисленных кинотеатрах шли фильмы «Малахов курган» — об обороне ключевой высоты в Севастополе, «Поединок» — детектив по повести Льва Шейнина «Военная тайна». В кинотеатре «Гвардеец» (ныне здание казачьего театра) в мае 45-го крутили довоенный «Цирк» с Любовью Орловой. Сталинградцы соскучились по мирной жизни и ходили на комедию по несколько раз.