Как в Сталинграде отметили окончание Великой Отечественной войны?

О завершении боев местные жители узнали рано утром 9 мая 1945 года.

Об этом узнали ранним утром 9 мая. По радио Левитан зачитывал сообщение о капитуляции гитлеровской Германии . Впрочем, после таких новостей город недолго оставался спящим.

«9 мая о безоговорочной капитуляции Германии сообщила и передовица «Сталинградской правды» — тогда единственной местной газеты, — говорит историк Евгений Чемякин. — Сталинградцы вспоминали, что за городом в тот день слышались орудийные залпы. В нескольких военных частях вблизи города таким образом отметили Победу».

Есть свидетельства, что в тот день горожане стихийно собирались на массовые митинги и демонстрации около заводов, фабрик, организаций. И на фотографиях из архива Волгоградской области видно, что эти митинги проходят на фоне всё ещё разрушенных зданий. На площади Павших Борцов развернулось в этот день народное гулянье, которое длилось до вечера.

9 мая в прессе также выходят сообщения, что в Сталинград идут книги из Франции Великобритании — для восполнения утраченных фондов библиотеки. В начале мая 1945-го все фонды будущей главной библиотеки области — им. Горького — хранились в трёх комнатах одного из частных домов в Бекетовке.

Уже работали в Сталинграде вузы — технический, педагогический, медицинский. Правда, размещались они в зданиях-времянках либо уцелевших школах. Основные корпуса, как и почти весь город, ещё были в руинах.