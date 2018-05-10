Как Украина борется с советским прошлым

Горишние Плавни, Украина . Окопы, танки, артиллерия и снайперы находятся всего в шести часах езды к Востоку. Война рядом вот уже более четырех лет. Но в самом пасторальном городе в центральной Украине с населением почти в 52 тысячи человек никаких свидетельств этому нет. 1 мая, в Международный день трудящихся, на песчаном берегу Днепра развернулось масштабное празднование.

Чтобы получить место для отдыха в одной из прибрежных деревянных беседок, вам нужно было записываться в очередь еще за несколько недель. Но оно того стоило. Под безоблачным небом и палящим солнцем люди готовят шашлыки и наслаждаются первым официальным выходным весны. Одной рукой мужчины поворачивают шампура с мясом, в другой — держат пиво. Женщины сидят в тени и накрывают стол с овощами, хлебом и салатом винегрет. Бадминтон — особенно популярная игра среди детей. Собаки бегают от беседки к беседке в поисках еды. Русские и американские поп-хиты звучат из динамиков.

Гибридная война России на Донбассе, а также поставка противотанковых ракет Джавелин из США — частые темы для разговоров за приготовлениями мяса на гриле и посиделками на пикниках. «Америка — единственная страна, которая заботится о нас, — говорит ветеран советской войны в Афганистане . — Мы никогда не забудем, что сделала ваша страна для нас». Затем следует рукопожатие, и он протягивает стопку чего-то крепкого. Кроме войны, здесь есть и прошлое. Вне зависимости от того, ищете вы его или нет.

Никто не забыт

Сейчас на Днепре есть дамбы: река около Горишних Плавней выглядит иначе, чем во время Второй мировой войны, с 1941 по 1945 год. Старики, жившие в этом районе во время войны, говорят, что вся вода в реке была красной от крови немецких солдат, погибших в попытке избежать наступления Красной Армии. Сегодня рыбаки удивляются, сколько костей можно встретить в русле реки. Напоминаний о советской военной истории, в частности, Второй мировой войне, в Горишних Плавнях очень много. Иногда доказательства неявные или скрыты. К примеру, старые танки, бомбы, пули и шлемы солдат, на которые все еще можно наткнуться в лесу.

Другие напоминания о военном прошлом более очевидны. В прибрежном парке дети скользят вниз по мраморным пандусам безупречного, возвышающегося цементного мемориала советского времени. Недалеко стоят несколько старых советских танков. Подростки сидят в тени их башен, пьют пиво и слушают музыку.

Мемориальные доски и статуи в честь павших советских солдат Второй мировой войны и войны в Афганистане. В городе также есть памятник коммунистическим интернациональным отрядам, сражавшимся в испанской гражданской войне в 1930-х годах. В центре города есть еще один военный мемориал — с вечным огнем. Прошлое всегда есть. Никто не забыт.

Имена

Юные добровольцы основали Горишние Плавни в 1960 году для рабочих из соседних железорудных шахт. Первое название города — Комсомольск, в честь Всесоюзного Ленинского комсомола. Город был переименован в Горишние Плавни в 2016 году в рамках закона о декоммунизации, вступившего в силу в 2015 году. Это способ справиться с влиянием России на культурную жизнь Украины в условиях продолжающейся войны.

Горишние Плавни, если грубо перевести с украинского на английский, это «верхние болота»: первоначальное название деревни, стоявшей в трех километрах от современного центра города. По всей стране названия городов, дорог и улиц советской эпохи были изменены на новые, украинские. Все напоминания и реликвиях Советского Союза сняты или запрещены, в том числе, советский национальный гимн и изображения серпа и молота.

Старое название одной из главных улиц Горишних Плавней — Ленина. Теперь она — Героев Днепра. Статую Ленина, некогда возвышавшуюся в центре города, снесли: остался только пустой пьедестал. Привычное зрелище на Украине в наши дни — даже для Киева.

Однако на въезде в Горишние Плавни все еще стоит разноцветный знак советской эпохи: крупные бетонные и металлические буквы сообщают о вашем прибытии в Комсомольск. Меньше чем через сто метров — хиленький черно-белый металлический дорожный знак, который просто оповещает: Горишние Плавни. Прошлое стирается, но его никто не забывает.

У старшего поколения, в том числе членов партии и патриотов, основавших Комсомольск в 1960 году, законы о декоммунизации вызвали гнев и негодование. Людям на закате жизни нелегко смириться с тем, что все напоминания и символы их коллективных испытаний должны быть стерты или запрещены.

Однако среди людей среднего возраста декоммунизация обычно воспринимается положительно. Падение Советского Союза открыло доступ к информации и возможности совершать путешествия. Завеса пропаганды Советского Союза была снята — можно было узнать о природе мира за его пределами.

Тем не менее, стирание советского прошлого болезненно. Особенно для ветеранов войны в Афганистане, которым сейчас от 50 до 60 лет. Будучи молодыми парнями, они пошли на войну, по приказу своей страны. Их прошлое стирается. Но они не могут его забыть.

История повторяется

Реальность повседневной жизни жителей Горшних Плавней вне проблем политики или войны. То же и в большинстве городов, поселков и деревень Украины. Экономика Горишних Плавней основывается на добыче железной руды и работе Феррэкспо: украинской горнодобывающей компанией, которая образовалась из Полтавского горно-обогатительного комбината времен Советского Союза. Горная промышленность остается финансовой опорой местной экономики: она дает около 80% рабочих мест в городе. Фактически, уровень безработицы в Горишних Плавнях составляет 0,04% — один из самых низких показателей на Украине. Показатель рождаемости — один из самых высоких, а уровень бедности — один из самых низких среди городов Украины.

Считается, что Горишние Плавни — одно из лучших мест для жизни на Украине, особенно для семей с детьми школьного возраста. Здесь есть девять детских садов и шесть государственных школ, где учатся дети от 6 до 17 лет. Природные ресурсы региона также многочисленны. Под землей настолько много железа, что компасы барахлят. За пределами города — огромные территории нетронутых лесов. И хотя Чернобыльская атомная станция находится в 400 километрах вверх по течению, рыба, пойманная с Днепра, является местным продовольственным продуктом. (Обычно у нее только два глаза).

Жизнь продолжается

В Горишних Плавнях можно увидеть еще кое-что. Особенно, если вы американец и слепы к подобным вещам. Понимаете, если бы вы осмотрели город просто проездом, из окна машины, то вы оценивали бы людей по городской инфраструктуре. Но это не совсем правильно. Здесь повсеместно — старые советские жилые дома, известные как хрущевки. Многие из зданий построены еще в 1960-х и уже достаточно обветшали. Более новые здания недостроены, или вовсе заброшены. Трава прорастает сквозь трещины на тротуарах и дорогах. Местами обочины дорог разрушены. Есть много неухоженных пространств даже в самом сердце города.

На первый взгляд, может показаться, что это место явно потрепано временем. Как будто современная Украина сидит на корточках, выглядывая из остатков своего советского прошлого. Но вы также можете увидеть здесь красоту. Конечно, если захотите и знаете, где ее искать. Чаще всего она встречается в людях и в том, как они превратили унаследованную окружающую среду в место для счастливой жизни.

В этот теплый летний день родители гуляют с колясками по тротуару по сенью цветущих каштанов. Большие кусты сирени украшают дороги и внутренние дворы между хрущевками. Запах цветов наполняет воздух. Между зданиями — немного асфальта: в основном, это зеленое пространство, в деревьях или садах, которые посадили активные граждане, неравнодушные к украшению своего родного города.

Улицы прямые, расположенные рядами: так было запланировано. Вы замечаете, как здесь мало автомобилей: город очень тихий. Автомобиль — дорогостоящее удовольствие для жителей, как и во многих других городах Украины. Однако, есть много людей на велосипедах или гуляющих пешком. Есть что-то приятное в пустых улицах и чистых тротуарах.

С наступлением темноты включаются уличные фонари: они мерцают и освещают тротуары. Подростки проводят время в темных парках, где они слушают поп-музыку, рэп и рок на своих стереосистемах. Днем дети катаются на велосипедах и играют на игровых площадках. На самом деле, одна из первых вещей, которую вы замечаете в Горишних Плавнях, — это множество детских колясок и детей, играющих на площадках.

В школе дети занимаются спортом, изучают мир и предметы, которые поражают их воображение. После занятий они слушают ту же музыку, смотрят такие же телепередачи, фильмы и ролики на Ютубе, пользуются теми же соцсетями, что и американские дети. Но вы никогда не узнаете обо всем этом, если не проведете немного времени в Горишних Плавнях: не увидите внутреннюю и внешнюю жизнь города.

Только тогда вы поймете, что будущее Украины не определяет ни Россия, ни война, ни советское прошлое. Тем не менее, на Украине продолжаются споры: будет ли Украина суверенной, независимой от российского влияния страной? Лучше помнить о советском прошлом или забыть о нем навсегда?