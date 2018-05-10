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Новую подсветку телебашни протестировали в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
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Новую подсветку телебашни протестировали в Нижнем Новгороде (ВИДЕО) 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В День Победы на нижегородской телебашне протестировали новую подсветку. Нижегородцы могли увидеть на одной из главных городских достопримечательностях российский триколор, красные звезды и даже надписи «С Днем Победы» и «1945».
Событие анонсировал на своей странице в Facebook директор филиала Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра Михаил Небольсин.
«Так как торжественная сдача новой подсветки телебашни еще нескоро, мы продолжаем тестировать ее. Мы хотим, чтобы она стала по-настоящему непохожей ни на одну другую телебашню, и сегодня нам нужна будет и ваша помощь, друзья. Напишите мне ваши замечания и мысли, буду вам за это очень признателен», — сообщил Небольсин.
Тестовая подсветка была включена на башне 9 мая в 21.00 и радовала своими огнями нижегородцев в течение часа. Зрелищное мероприятие повторилось еще на полчаса в 22.30.
«Всегда, проходя мимо, думал: ну почему, почему не сделают интересной подсветки? Я б еще мерцания, как у Эйфелевой башни, добавил. Класс», — поделился своими впечатлениями Александр Лошчилов.
Ранее сообщалось, что на нижегородской телебашне ведутся работы по настройке светотехнического оборудования.
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