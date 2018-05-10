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В Метрострое заявили, что строящиеся в Петербурге к ЧМ-2018 станции метро откроют в мае
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В Метрострое заявили, что строящиеся в Петербурге к ЧМ-2018 станции метро откроют в мае 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Станции метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая», которые строятся к чемпионату мира по футболу в непосредственной близости от стадиона Санкт-Петербург, откроют в мае. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе «Метростроя», который строит станции.
"Обе станции будут принимать пассажиров в мае, даты пока не определены", — сказал собеседник агентства.
Ранее региональные СМИ сообщили, что открытие станции «Беговая» откладывается на неопределенное время. Однако в компании ТАСС заверили, что станцию сдадут в срок.
В конце апреля испытания перегона между новыми станциями Невско-Василеостровской линии «Новокрестовская» и «Беговая» прошли в штатном режиме, хоть и на неделю позже планируемого срока. В Метрострое поясняли, что испытания отложили на неделю из-за незначительных недочетов, однако на сроках сдачи станций это не отразится.
Станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» станут продолжением Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена. «Новокрестовская» расположится поблизости от стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове и обеспечит доступ болельщиков к арене. «Беговая» расположится на улице Савушкина. Предполагается, что она увеличит транспортную доступность Приморского района города. Общая длина участка между станциями — 5,71 км.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.
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