Толпа избила молодого человека в центре Ростова‐на‐Дону 

Группа молодых людей набросилась на парня в Ростове‐на‐Дону 9 мая. Между ними завязалась драка. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
Очевидец потасовки поделился информацией в региональном паблике «Ростов-главный» в соцсети «ВКонтакте».
Произошла драка. Пострадавший парень не может встать. В один монет парень выкатился на середину дороги. Они сейчас начнут бить девушку избитого парня
очевидец.
Сейчас полиция проверяет информацию об инциденте.
Сотрудники полиции задержали студента одного из вузов по подозрению в нападении на двух молодых людей в Саратове.