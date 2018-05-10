Толпа избила молодого человека в центре Ростова‐на‐Дону

Группа молодых людей набросилась на парня в Ростове‐на‐Дону 9 мая. Между ними завязалась драка. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

Очевидец потасовки поделился информацией в региональном паблике «Ростов-главный» в соцсети «ВКонтакте».

Произошла драка. Пострадавший парень не может встать. В один монет парень выкатился на середину дороги. Они сейчас начнут бить девушку избитого парня

очевидец.

Сейчас полиция проверяет информацию об инциденте.