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ГД приняла в I чтении проект о праве ОП назначать наблюдателей на выборы
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ГД приняла в I чтении проект о праве ОП назначать наблюдателей на выборы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Общественной палаты РФ и общественных палат регионов в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов всех уровней.
Как следует из пояснительной записки документа, «законопроектом предлагается установить возможность расширить полномочия Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской Федерации в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления».
При этом общественные палаты субъектов вправе назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта России.
Принятие законопроекта обеспечит создание дополнительных гарантий для реализации избирательных прав граждан, считают авторы инициативы.
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