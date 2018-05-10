Утвержден список кандидатов на губернаторские праймериз в Приморье 

На сегодняшнем заседании Приморского регионального политсовета «Единой России» утвержден список из 5 кандидатов для участия в процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения на выборах высшего должностного лица края, сообщает PRIMPRESS. Из гонки по собственному желанию выбыло еще 3 претендента, ранее подавших документы на участие в оргкомитет.
В список, утвержденный политическим советом, вошли врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко; председатель Думы Владивостока, бывший директор Управления Федеральной почтовой связи Приморского края, вице-президент регионального отделения РСПП Андрей Брик; председатель комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам, председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков; глава администрации Хорольского района, бывший офицер ФСБ Алексей Губайдуллин; заместитель председателя комитета Заксобрания Приморья по экономической политике и собственности Всеволод Романов.
В то же время, заявления о снятии с процедуры подали экс-заместитель председателя Думы Владивостока, лидер общественного движения «Общество защиты автомобилистов Приморья» Дмитрий Пенязь; бывший депутат гордумы Владивостока Александр Приходько; помощник депутата Госдумы Вячеслав Гнездилов.
На заседании политсовета утвержден список площадок, на которых будут выступать участники праймериз: предвыборные дебаты состоятся во Владивостоке, Партизанске, Лесозаводске.