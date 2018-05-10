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Всем по хризантеме: у «Ночи музыки» появился официальный символ
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Всем по хризантеме: у «Ночи музыки» появился официальный символ 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Организаторы Ural Music Night выбрали символ предстоящего фестиваля. Цветком «Ночи музыки» станет хризантема, которую считают символом вдохновения.
Для всех музыкантов и экспертов фестиваля 29 июня приготовят три тысячи бутоньерок из белых хризантем, а ещё эти цветы собираются продавать в информационном центре на Плотинке.
— Хризантема — это солярный цветок, идеальный цветок музыканта, — прокомментировал директор фестиваля Евгений Горенбург. — Мы поэтому его и выбрали. Это символ вдохновения в строгой геометрической форме, он будет стимулировать музыкантов стремиться к совершенству. А еще этим символом мы хотим призвать солнце и хорошую погоду на «Ночь музыки» для всех горожан и гостей города.
Фестиваль пройдёт в этом году 29 июня. В центре Екатеринбурга с 17:00 и до рассвета будут работать около сотни разных площадок, на которых выступят музыканты в разных стилях. Среди хедлайнеров — Нейромонах Феофан, звёзды 80-х — группы Baccara, Joy и Arabesque, а также Эмир Кустурица и Иван Дорн. В этом году на «Ночь музыки» ждут 200 тысяч человек.
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