«Хайль, Гитлер!»: первокурсники рассказали подробности стрельбы в колледже

Сокурсники студента, который сегодня устроил стрельбу в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий, рассказали, как вел себя нападавший.

Один из очевидцев сообщил, что 17-летний учащийся ворвался в кабинет с криком «Хайль Гитлер» и выстрелил в одногруппника.

«Зацепил, короче, блондинка Леончика. И англичанка сказала, что он без головы лежит», — приводит слова студента телеканал «360».

«Он, короче, залетел в кабинет, сказал «Здорова, ублюдки, хайль Гитлер!», еще там что-то говорил, не знаю. Выстрелил. Вышел из кабинета. И… (покончил с собой — прим. „Ридуса“ ), прикинь. Три человека в окно выпали. Ой, выпрыгнули. Гасын две ноги сломал!» — добавил другой очевидец.

Сегодня утром один из первокурсников колледжа транспортных технологий открыл огонь по своим сокурсникам. Он пришел на занятия с ружьем своего отца. Молодому человеку удалось ранить своего одногруппника в плечо, несколько студентов выбросились из окна и получили переломы, а нападавший покончил с собой.

Он заявил, что «раньше вы меня гнобили, надо мной подшучивали, теперь моя очередь».