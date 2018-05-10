Медведев: задача — повысить уровень жизни россиян

"Главное, что вытекает из указа, — это дальнейшее повышение уровня жизни граждан нашей страны, рост продолжительности жизни, в том числе жизни активной, а, стало быть, это хорошая медицина, комфортная среда, чистая экология и, безусловно, стабильные доходы", — отметил Медведев в четверг на совещании по выполнению указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.».

"Задачи, которые предстоит решать правительству, беспрецедентны и по сложности, и по масштабу, и требуют от всех нас таких же серьезных усилий, продуманных, аккуратных и взвешенных решений. Потребуют они и большой законотворческой работы", — подчеркнул Медведев.

В указе содержатся ключевые направления развития страны. «Это в экономике, по понятным причинам, для нас стабильное развитие с низкой инфляцией, с умеренной безработицей, с дальнейшим ростом доли несырьевого сектора, естественно, с внедрением максимального количества инновацией, выпуском высококонкурентных товаров, освоением новых рынков», — заявил премьер-министр.

Медведев поставил перед членами правительства задачу ускорить разработку документов во исполнение нового «майского указа» президента. «Времени немного. Сроки достаточно жесткие. Два ключевых документа — основные направления деятельности правительства и прогноз социально-экономического развития — должны быть утверждены до 1 октября текущего года. Но, опять же, выступая в Государственной Думе , я сказал, что это максимальный срок. На самом деле, работать нужно начинать прямо сейчас, и целый ряд документов может появиться раньше. И даже лучше, если, естественно, появится раньше», — добавил премьер-министр.

Многие из участников совещания участвовали в подготовке антикризисных мер, в разработке способов поддержки регионов, основных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Тот факт, что Россия с минимальными потерями прошла сложнейший период, — это результат совместной деятельности, заявил Медведев.

Но сейчас задача сложнее. Экономика России должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, причем сделать это вопреки всем сдерживающим факторам. «А, стало быть, необходимо решительное продвижение вперед, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и, конечно, новых партнеров», — пояснил премьер-министр.

Необходимо найти ресурсы для выполнения указа. Деньги пойдут на наиболее значимые программы с максимальным результатом. «Конечно, министерство финансов , как и раньше, будет внимательно следить за эффективностью расходов», — подчеркнул Медведев.

Нужно внести изменения в бюджетный процесс, причем в очень сжатые сроки. Предстоит разработать или изменить национальные проекты по 12 первоочередным направлениям. По некоторым направлениям работа уже идет, например, по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также по международной кооперации и экспорту.

"Соответственно, под них выделены деньги. Все это нужно учитывать в бюджетном планировании. Но часть проектов подлежит переформатированию, или в них должны быть иначе распределены приоритеты, распределены акценты", — заключил Медведев.