Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». Повышение уровня жизни и увеличение продолжительности жизни россиян — главные задачи нового «майского указа» президента Владимира Путина, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Главное, что вытекает из указа, — это дальнейшее повышение уровня жизни граждан нашей страны, рост продолжительности жизни, в том числе жизни активной, а, стало быть, это хорошая медицина, комфортная среда, чистая экология и, безусловно, стабильные доходы", — отметил Медведев в четверг на совещании по выполнению указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.».
"Задачи, которые предстоит решать правительству, беспрецедентны и по сложности, и по масштабу, и требуют от всех нас таких же серьезных усилий, продуманных, аккуратных и взвешенных решений. Потребуют они и большой законотворческой работы", — подчеркнул Медведев.
В указе содержатся ключевые направления развития страны. «Это в экономике, по понятным причинам, для нас стабильное развитие с низкой инфляцией, с умеренной безработицей, с дальнейшим ростом доли несырьевого сектора, естественно, с внедрением максимального количества инновацией, выпуском высококонкурентных товаров, освоением новых рынков», — заявил премьер-министр.
В совещании приняли участие исполняющие обязанности вице-премьеров Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, а также помощник президента Андрей Белоусов, и. о. министра экономического развития Максим Орешкин, и. о. министра финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов, директор департамента экономики и финансов правительства Валерий Сидоренко, гендиректор «Российского экспортного центра» Андрей Слепнев.
Медведев поставил перед членами правительства задачу ускорить разработку документов во исполнение нового «майского указа» президента. «Времени немного. Сроки достаточно жесткие. Два ключевых документа — основные направления деятельности правительства и прогноз социально-экономического развития — должны быть утверждены до 1 октября текущего года. Но, опять же, выступая в Государственной Думе, я сказал, что это максимальный срок. На самом деле, работать нужно начинать прямо сейчас, и целый ряд документов может появиться раньше. И даже лучше, если, естественно, появится раньше», — добавил премьер-министр.
Многие из участников совещания участвовали в подготовке антикризисных мер, в разработке способов поддержки регионов, основных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Тот факт, что Россия с минимальными потерями прошла сложнейший период, — это результат совместной деятельности, заявил Медведев.
Но сейчас задача сложнее. Экономика России должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, причем сделать это вопреки всем сдерживающим факторам. «А, стало быть, необходимо решительное продвижение вперед, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и, конечно, новых партнеров», — пояснил премьер-министр.
Необходимо найти ресурсы для выполнения указа. Деньги пойдут на наиболее значимые программы с максимальным результатом. «Конечно, министерство финансов, как и раньше, будет внимательно следить за эффективностью расходов», — подчеркнул Медведев.
Нужно внести изменения в бюджетный процесс, причем в очень сжатые сроки. Предстоит разработать или изменить национальные проекты по 12 первоочередным направлениям. По некоторым направлениям работа уже идет, например, по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также по международной кооперации и экспорту.
"Соответственно, под них выделены деньги. Все это нужно учитывать в бюджетном планировании. Но часть проектов подлежит переформатированию, или в них должны быть иначе распределены приоритеты, распределены акценты", — заключил Медведев.