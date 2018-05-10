Зараженные цветочным трипсом альстромерии из Италии выявили на складе в Подмосковье

На складе в подмосковном Краснознаменске обнаружили зараженные западным цветочным трипсом альстромерии из Италии , растения будут уничтожены, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск, Московская область — ред.), при досмотре срезов цветов альстромерии, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — *Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Цветы уничтожат в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.