Ещё
Зараженные цветочным трипсом альстромерии из Италии выявили на складе в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зараженные цветочным трипсом альстромерии из Италии выявили на складе в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
На складе в подмосковном Краснознаменске обнаружили зараженные западным цветочным трипсом альстромерии из Италии, растения будут уничтожены, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск, Московская область — ред.), при досмотре срезов цветов альстромерии, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — *Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Цветы уничтожат в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.
Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.
РИАМО: последние новости
Перекрытия дорог в Москве во время ЧМ‑2018 не будут глобальными На улице Косыгина в Москве проводят укладку дорожного полотна Мособлизбирком утвердил формы удостоверений для выборов губернатора Подмосковья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение548
Клейменов больше не будет вести программу «Время»39
У Задорнова нашли второе завещание10
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1364
«Зашел в класс и начал стрелять»116
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение