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Стрельба в колледже: СК ищет всех причастных к преступлению
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Стрельба в колледже: СК ищет всех причастных к преступлению 

Вести.Ru 1 час назад
Следователи намерены оценить действия всех лиц, так или иначе связанных со стрельбой в барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина.
Утром 10 мая 17-летний подросток принес в колледж ружье и выстрелил в однокурсника, а затем покончил с собой. В настоящее время получивший пулевое ранение ученик находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще двое студентов колледжа выпрыгнули из окна второго этажа и получили различные переломы.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство совершенное общеопасным способом» УК РФ. Следствие также намерено оценить действия сотрудников учебного заведения на предмет халатности, а поведение родителей подростков — на предмет небрежного хранения огнестрельного оружия (установлено, что охотничье ружье, из которого была открыта стрельба, принадлежит отцу стрелявшего). Кроме того следователи проверят тех, кто должен был обеспечивать безопасность детей в образовательном учреждении на предмет ненадлежащего оказания услуг, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Ранее в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что, скорее всего, причиной стрельбы стал личный конфликт между подростками.
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