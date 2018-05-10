Соблазнительные коллажи Эмира Широ: двусмысленность повсюду

Французский художник и дизайнер Эмир Широ придумал необычную идею для инстаграма — он выкладывает туда коллажи, совмещая сразу несколько снимков.

Фото @emirshiro

Широ часто комбинирует фотографии с произведениями живописи. У него часто встречаются снимки политиков, популярных музыкантов, экзотических животных, кадры из фильмов и просто фотографии повседневных объектов.

Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 31 Дек 2017 в 2:48 PST Однако чаще всего у художника встречаются вариации коллажей с женским телом и самыми его соблазнительными частями. Playboy предлагает насладиться коллажами Эмира Широ вместе.

Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 8 Ноя 2017 в 12:19 PST Кстати, некоторые из работ художника можно приобрести в виде постеров на его официальном сайте.

Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 9 Ноя 2017 в 12:08 PST Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 28 Апр 2018 в 12:53 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 28 Окт 2017 в 11:42 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 22 Апр 2018 в 12:29 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 20 Июл 2017 в 11:57 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 14 Апр 2018 в 11:25 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 10 Дек 2017 в 12:05 PST Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 21 Мар 2018 в 1:43 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 11 Мар 2018 в 2:15 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 3 Апр 2018 в 12:15 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 7 Мар 2018 в 12:42 PST Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 6 Фев 2018 в 12:24 PST Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 22 Окт 2017 в 3:30 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 13 Мар 2018 в 1:50 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 25 Авг 2017 в 12:08 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 25 Фев 2018 в 12:18 PST Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 23 Окт 2017 в 12:10 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 5 Дек 2017 в 12:45 PST Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 29 Ноя 2017 в 12:33 PST Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 1 Ноя 2017 в 3:16 PDT Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 17 Фев 2018 в 2:36 PST Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 18 Мар 2018 в 2:01 PDT