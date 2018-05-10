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Соблазнительные коллажи Эмира Широ: двусмысленность повсюду
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Соблазнительные коллажи Эмира Широ: двусмысленность повсюду 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Французский художник и дизайнер Эмир Широ придумал необычную идею для инстаграма — он выкладывает туда коллажи, совмещая сразу несколько снимков.
Фото @emirshiro
Широ часто комбинирует фотографии с произведениями живописи. У него часто встречаются снимки политиков, популярных музыкантов, экзотических животных, кадры из фильмов и просто фотографии повседневных объектов.
Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 31 Дек 2017 в 2:48 PST  Однако чаще всего у художника встречаются вариации коллажей с женским телом и самыми его соблазнительными частями. Playboy предлагает насладиться коллажами Эмира Широ вместе.
Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 8 Ноя 2017 в 12:19 PST  Кстати, некоторые из работ художника можно приобрести в виде постеров на его официальном сайте.
Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 9 Ноя 2017 в 12:08 PST  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 28 Апр 2018 в 12:53 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 28 Окт 2017 в 11:42 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 22 Апр 2018 в 12:29 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 20 Июл 2017 в 11:57 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 14 Апр 2018 в 11:25 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 10 Дек 2017 в 12:05 PST  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 21 Мар 2018 в 1:43 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 11 Мар 2018 в 2:15 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 3 Апр 2018 в 12:15 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 7 Мар 2018 в 12:42 PST  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 6 Фев 2018 в 12:24 PST  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 22 Окт 2017 в 3:30 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 13 Мар 2018 в 1:50 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 25 Авг 2017 в 12:08 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 25 Фев 2018 в 12:18 PST  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 23 Окт 2017 в 12:10 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 5 Дек 2017 в 12:45 PST  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 29 Ноя 2017 в 12:33 PST  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 1 Ноя 2017 в 3:16 PDT  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 17 Фев 2018 в 2:36 PST  Публикация от Émir Shiro (@emirshiro) 18 Мар 2018 в 2:01 PDT
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