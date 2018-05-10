Биеннале «Русско‑китайские сезоны 2018» пройдет в Москве с 13 июня по 10 сентября

Международная биеннале современного искусства «Русско-китайские сезоны 2018» состоится в Москве с 13 июня по 10 сентября в POP UP MUSEUM в дизайнерском бизнес центре NEO GEO, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

«Организаторами биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» выступили девелопер Stone Hedge, Nikolskaya Gallery в содружестве с китайским арт-холдингом SYART FOUNDATION. В рамках проведения биеннале будет представлено современное актуальное искусство двух стран: России Китая . В POP UP MUSEUM, который разместится в шести атриумах общей площадью — 2 тысячи квадратных метров в дизайнерском бизнес-центре Neo Geo, развернется масштабное открытие, посвященное культурному обмену, искусству и инновациям двух — говорится в сообщении.

В «Русско-китайских сезонах 2018» примет участие порядка 100 отечественных и международных авторов. Экспозиция будет включать тщательно отобранные работы, представляющие собой выдающиеся образцы международного современного искусства. Формат биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» идеально подходит как для тех, кто давно интересуется современным искусством, так и для начинающих ценителей. Он позволяет познакомиться с лучшими работами как отечественных, так и международных современных художников.

Российско-китайская биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» представит обширную экспозицию российского и китайского искусства: живопись, графика, скульптура, перформанс, digital-art, иммерсивный спектакль, видео-арт. Среди авторов биеннале мэтры живописи, заслужившие международное признание так и начинающие звезды. Многие зрители впервые смогут познакомится с современным китайским и русским искусством в масштабном формате на территории одного арт-пространства — POP UP MUSEUM.

Выставочное пространство биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» будет поделено на две основные секций: российскую «ART RUSSIA» — в зеленой части атриумов и китайскую «ART CHINA» — в красной секции. Обширная некоммерческая программа биеннале будет объединена темой «Дружбы Китая и России». Экспозиция биеннале будет дополнена рядом специальных проектов, один из которых, иммерсивный спектакль Ольги Калашниковой

Открытие биеннале «Русско-китайских сезонов 2018» — это закрытое эксклюзивное мероприятие, гостями которого станут наиболее видные представители светской и культурной Москвы, иностранные знаменитости, стремящиеся одними из первых посетить уникальное событие в области современного искусства и культурного обмена стран.

Обладатели приглашения на открытие биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» получат исключительную возможность осмотреть впечатляющую экспозицию биеннале в окружении настоящих ценителей современного искусства еще до того, как о ней наперебой начнут писать ведущие столичные и международные издания.