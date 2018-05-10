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Более 94% жителей Дагестана получают бесплатную юридическую помощь
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Более 94% жителей Дагестана получают бесплатную юридическую помощь 

ТАСС 2 часа назад
МАХАЧКАЛА, 10 мая. /ТАСС/. Более 94% населения Дагестана охвачено бесплатной юридической помощью, для этого в республике учредили 25 юридических консультаций, сообщил ТАСС в четверг врио министра юстиции региона Ханлар Пашабеков.
"По состоянию на 1 апреля текущего года в районах и городах Дагестана учреждены 25 юридических консультаций, в которых работают 25 адвокатов. И процент охвата населения республики бесплатной юридической помощью на сегодня составляет 94,5%", — сказал Пашабеков.
По его словам, по предложению Адвокатской палаты Дагестана необходимо учредить юридические консультации еще в шести горных районах республики — Ахтынском, Рутульском, Сергокалинском, Хунзахском, Дахадаевском и Цунтинском.
Как отметил Пашабеков, работа этих юридических консультаций финансируется из республиканского бюджета.
Всего в оказании бесплатной юридической помощи на территории Дагестана на начало апреля участвует 374 адвоката, добавил врио министра юстиции республики.
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