Более 94% жителей Дагестана получают бесплатную юридическую помощь

МАХАЧКАЛА , 10 мая. / ТАСС /. Более 94% населения Дагестана охвачено бесплатной юридической помощью, для этого в республике учредили 25 юридических консультаций, сообщил ТАСС в четверг врио министра юстиции региона Ханлар Пашабеков.

"По состоянию на 1 апреля текущего года в районах и городах Дагестана учреждены 25 юридических консультаций, в которых работают 25 адвокатов. И процент охвата населения республики бесплатной юридической помощью на сегодня составляет 94,5%", — сказал Пашабеков.

По его словам, по предложению Адвокатской палаты Дагестана необходимо учредить юридические консультации еще в шести горных районах республики — Ахтынском, Рутульском, Сергокалинском, Хунзахском, Дахадаевском и Цунтинском.

Как отметил Пашабеков, работа этих юридических консультаций финансируется из республиканского бюджета.

Всего в оказании бесплатной юридической помощи на территории Дагестана на начало апреля участвует 374 адвоката, добавил врио министра юстиции республики.