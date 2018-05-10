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Грузовики налево, остальные направо: новая схема движения к открытию моста
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Грузовики налево, остальные направо: новая схема движения к открытию моста 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Госкомитет дорожного хозяйства РК опубликовал схему движения транспорта к предстоящему открытию моста через Керченский пролив. Легковые машины и пассажирские автобусы смогут передвигаться без ограничений, однако грузовики массой более 3,5 тонн смогут добраться на другой берег только через паромную переправу. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
"Транспортные средства, за исключением грузовых, двигающиеся со стороны Симферополя в направлении Крымского моста, могут доехать до него по автомобильному подходу, повернув направо в районе транспортной развязки на пересечении автодороги 35 ОП РЗ 35А-001 Феодосия — Керчь и автомобильного подхода к Крымскому мосту", — говорится в сообщении.
Схема участков дорог на подходах к Крымскому мосту
Сообщается также, что легковые транспортные средства и автобусы, двигающиеся со стороны Крымского моста, могут доехать до городов Крыма, двигаясь по автоподходу по указателям «Симферополь» до транспортной развязки и далее по автомобильной дороге Феодосия — Керчь, уходя налево с транспортной развязки в направлении Симферополя.
Кроме того, они смогут доехать до Керчи, двигаясь по автоподходу до транспортной развязки и уходя направо в направлении «Керчь». От моста до транспортной развязки съезды с подхода не предусмотрены.
Легковые автомобили и автобусы в случае необходимости смогут также вернуться на мост, доехав до транспортной развязки (на самой транспортной развязке совершить разворот нельзя) и, повернув направо в направлении «Керчь», совершить разворот по кольцу на Шлагбаумской площади.
Грузовики должны будут поворачивать в районе транспортной развязки на пересечении автодороги Феодосия — Керчь налево, чтобы перебраться на другой берег через Керченскую паромную переправу.
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