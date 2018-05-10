Брифинг по защите прав инвалидов в Подмосковье пройдет в РИАМО 11 мая

В ходе мероприятия будет подписано соглашение, которое установит общий порядок взаимодействия сторон по защите и восстановлению прав жителей Подмосковья.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата активно сотрудничают с бюро МСЭ уже много лет. Жалобы от инвалидов, поступающие к Уполномоченному, чаще всего рассматриваются совместно со специалистами Главного бюро. Согласно соглашению, стороны продолжат такую работу, а также будут оперативно обмениваться актуальной информацией, вести правовое просвещение среди жителей Подмосковья, организовывать совместные мероприятия, вырабатывать предложения в законодательство, при необходимости создавать рабочие группы для защиты прав человека.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.