Диего Коста: Если Гризманн уйдет из «Атлетико» — гарантированного пути назад у него не будет

— Антуан достаточно взрослый, чтобы понимать, как он должен поступать. Очень важно чувствовать себя в клубе нужным, и он знает, что мы его любим здесь. Решение за ним, он должен принять его вместе со своей семьей.

Я уходил из «Атлетико», и тогда я был доволен. Я получил новый опыт. Тот факт, что я вернулся, не значит, что он не должен уходить, но мы хотим, чтобы он остался в команде.

Мне посчастливилось вернуться в «Атлетико». Но Антуан понимает, что если он уйдет, гарантированного пути назад не будет. Болельщики его любят, и я надеюсь, что он спокойно все обдумает, — заявил Коста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит «Атлетико» будущим летом 100 миллионов евро, прописанных в контракте Гризманна в качестве отступных.