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Диего Коста: Если Гризманн уйдет из «Атлетико» — гарантированного пути назад у него не будет
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Диего Коста: Если Гризманн уйдет из «Атлетико» — гарантированного пути назад у него не будет 

Советский спорт 2 часа назад
— Антуан достаточно взрослый, чтобы понимать, как он должен поступать. Очень важно чувствовать себя в клубе нужным, и он знает, что мы его любим здесь. Решение за ним, он должен принять его вместе со своей семьей.
Я уходил из «Атлетико», и тогда я был доволен. Я получил новый опыт. Тот факт, что я вернулся, не значит, что он не должен уходить, но мы хотим, чтобы он остался в команде.
Мне посчастливилось вернуться в «Атлетико». Но Антуан понимает, что если он уйдет, гарантированного пути назад не будет. Болельщики его любят, и я надеюсь, что он спокойно все обдумает, — заявил Коста.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит «Атлетико» будущим летом 100 миллионов евро, прописанных в контракте Гризманна в качестве отступных.
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