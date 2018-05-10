Ещё
Госдума одобрила проект о голосовании на выборах в парламент на любом избирательном участке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума одобрила проект о голосовании на выборах в парламент на любом избирательном участке 

RT на русском 2 часа назад
Госдума приняла в первом чтении проект закона о праве голосовать на выборах в парламент на любом участке вне зависимости от места жительства.
Проект закона вносит изменения, которые предусматривают возможность подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что также предлагается использовать видеонаблюдение в помещениях территориальных избирательных комиссий.
По мнению авторов инициативы, это станет дополнительной гарантией «реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий».
RT на русском: последние новости
Асад отреагировал на оскорбление со стороны Трампа В Петербурге после ДТП умер режиссёр Эрнест Ясан Малобродскому вызвали в суд скорую
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение620
Клейменов больше не будет вести программу «Время»44
У Задорнова нашли второе завещание11
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1366
«Зашел в класс и начал стрелять»117
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение