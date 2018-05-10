Госдума одобрила проект о голосовании на выборах в парламент на любом избирательном участке

Госдума приняла в первом чтении проект закона о праве голосовать на выборах в парламент на любом участке вне зависимости от места жительства. Проект закона вносит изменения, которые предусматривают возможность подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения, передаёт РИА Новости Отмечается, что также предлагается использовать видеонаблюдение в помещениях территориальных избирательных комиссий. По мнению авторов инициативы, это станет дополнительной гарантией «реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий».