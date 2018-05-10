Спикера Зауралья обвинили в разжигании межнациональной розни 

Атаман Валерий Попов попросил надзорное ведомство провести проверку на предмет разжигания межнациональной розни. В перечне претензий к спикеру заксобрания: «ущемление прав русского народа, превышение должностных полномочий, злонамеренное бездействие и оскорбление чувств русского народа».
Попов обвиняет спикера облдумы в отказе рассмотреть законодательную инициативу о внесении дополнения в Устав Курганской области — положения о том, что «Курганская область является исконным местом проживания русского и казачьего народа, составляющего большинство населения области».
Согласно документу, по мнению Попова, «в Уставе Курганской области речь идет о какой то безликой массе людей (названных гражданами) без рода и племени, чем лишили их своей национальной принадлежности в нарушение всех продекларированных конституционных и исторических прав». Отказ внести поправки он расценивает как единоличное решение Фролова. Текст ответа Фролова на сайте не приводится. Но, как сообщили сегодня в прокуратуре области, «такого заявления Валерия Попова у нас нет».
Сам Дмитрий Фролов сообщил «ФедералПресс», что «письмо Попова о предлагаемых поправках в устав было, и ему корректно и доказательно ответили, что Устав области разработан и утвержден в соответствии с Конституцией РФ».
Фото:Ppt-online.org