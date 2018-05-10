Ещё
В Новороссийске спасли застрявшего в камнях дельфиненка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новороссийске спасли застрявшего в камнях дельфиненка 

АиФ — Юг 51 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
10 мая 2018 года в МУП «Полигон» поступил звонок от спасателей Новороссийска с заявкой об утилизации умершего дельфина в районе ул. Набережная им Адмирала Серебрякова 33.
Сотрудники службы отлова МУП «Полигон», приехав на место происшествия, обнаружили уставшего, но еще живого маленького дельфина. Его прибило волной к берегу, и он застрял между камней, что затрудняло движение животного. Самостоятельно он не мог оттуда выбраться. Один из сотрудников МУП «Полигон», недолго думая, скинул с себя одежду, и, не побоявшись холодной воды, освободил дельфина из «каменного капкана». А потом вместе с ним доплыл до безопасной для млекопитающего глубины и отпустил его, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
АиФ — Юг: последние новости
Орден в каблуке. Поисковики о том, как возвращают имена погибшим воинам Губернатор Кубани поздравит ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы Журналистов Кубани с профессиональным праздником поздравил глава региона
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение474
Клейменов больше не будет вести программу «Время»35
У Задорнова нашли второе завещание7
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»115
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение