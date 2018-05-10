В Новороссийске спасли застрявшего в камнях дельфиненка

10 мая 2018 года в МУП «Полигон» поступил звонок от спасателей Новороссийска с заявкой об утилизации умершего дельфина в районе ул. Набережная им Адмирала Серебрякова 33.

Сотрудники службы отлова МУП «Полигон», приехав на место происшествия, обнаружили уставшего, но еще живого маленького дельфина. Его прибило волной к берегу, и он застрял между камней, что затрудняло движение животного. Самостоятельно он не мог оттуда выбраться. Один из сотрудников МУП «Полигон», недолго думая, скинул с себя одежду, и, не побоявшись холодной воды, освободил дельфина из «каменного капкана». А потом вместе с ним доплыл до безопасной для млекопитающего глубины и отпустил его, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.